A sollevare un vero e proprio polverone mediatico dalla conseguenze imprevedibili è stato ieri critico letterario Gian Paolo Serino, che sul portare Dagospia ha riportato un insulto sessista da lui colto durante la prima puntata della nuova edizione de “Le Iene”. Quest’anno il noto format satirico è condotto in coppia da Teo Mammuccari e Belen Rodriguez, e proprio Mammuccari si sarebbe reso protagonista del brutto scivolone ai danni della collega.

Il condizionale è d’obbligo, visto che la redazione de “Le Iene” ha subito ripreso e pubblicato su Instagram il video incriminato, tratto dalla prima puntata, mostrando come le parole del conduttore non fossero esattamente quelle riferite da Serino, ma anzi Mammuccari avesse usato tutt’altra terminologia per dire cose completamente diverse da quelle insinuate dal critico.

L’insulto sessista di Teo Mammuccari a Belen è una “fake news”?

Il presunto “fattaccio” ha avuto luogo durante il gioco ‘Passaparolaccia’, di cui era protagonista Belen Rodriguez. Si tratta di un quiz dove, tra una rosa di nomi a disposizione, il protagonista (o, in questo caso, la protagonista) deve rivelare i suoi rapporti con alcuni di loro senza però dire di volta in volta di chi sta parlando. Nella rosa di nomi riferita alla show-girl argentina c’erano diversi uomini, tra cui molti ex fidanzati.

Per esempio Marco Borriello, Stefano De Martino e Antonino Spinalbese. “C’è stato qualcosa con questa persona?” ha chiesto più di una volta il Teo Mammuccari. All’ennesima domanda uguale, Belen Rodriguez ha detto ridendo: “Però ragazzi così sembro una…”. Al che, secondo i detrattori, Mammuccari avrebbe risposto: “Non sembri, sei una put***”. Belen ha riso e molti hanno ipotizzato che, agitata e tesa, non abbia sentito l’insulto, oppure che non volesse piantare una plemica per una battuta infelice.

Niente di tutto ciò. Le Iene, infatti, hanno pubblicato il video mettendo in evidenza l’audio. Si vede così che Mammuccari risponde a Belen: “Non sembri, stiamo parlando di te”. Insomma, secondo la redazione del programma di Italia 1 – e secondo Belen, che ha ripostato il video su Instagram dicendosi pienamente d’accordo – non c’è stato alcun insulto, né implicito né esplicito.