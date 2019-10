Le Iene, nuovo omaggio a Nadia Toffa: la commozione di Vianini, Roma e Golia

Nel corso della puntata di giovedì 10 ottobre de “Le Iene Show” i conduttori Matteo Viviani, Giulio Golia e Filippo Roma hanno ricordato ancora una volta la loro amata amica e collega Nadia Toffa, scomparsa prematuramente lo scorso agosto dopo una lunga malattia, lasciando un vuoto nel cuore di tanti.

Non è facile per i telespettatori accettare e abituarsi all’assenza di Nadia, che non era soltato una inviata de “Le Iene”, ma anche un esempio di vita, ul life coach instancabile che con le sue parole motivazionali, nonostante la malattia la stesse aggredendo giorno dopo giorno, ha dato forza e speranza a tante persone.

Nadia Toffa ricordata da Matteo Viviani, Filippo Roma e Giulio Golia

Nadia è stata ricordata ancora una volta durante la seconda puntata del celebre show di Italia 1, infatti mentre Matteo Viviani ha sottolineato il fatto che c’è bisogno di tempo per metabolizzare quanto è accaduto, dall’altro ha rivelato che in studio l’atmosera che si vive è quella come se nulla fosse accaduto e Nadia fosse ancora presente.

Anche Filippo Roma ha voluto aggiungere il suo pensiero dicendo: “Per noi è un’amica. Noi abbiamo avuto la fortuna di conoscerla, di viverla ma la cosa incredibile è che il nostro dolore è il vostro dolore“. La commozione di Giulio Golia era visibile e palpabile nel ricordare invece la gioia delle piccole cose che hanno fatto insieme, anche un semplice trancio di pizza a fine puntata.

A ricordare l’amatissima inviata de Le Iene nel corso della prima puntata sono stati tantissimi; centouno iene si sono riunite per fare un omaggio alla Toffa, tra i tanti anche Simona Ventura, Luciana Littizzetto, Fabio Volo. Ma i telespettatori più attenti hanno notato l’assenza di volti famosi, come quello di Ilary Blasi, impegnata nelle registrazioni di Eurogames, e di Teo Mammuccari, trattenuto dalle registrazioni di “Tu si que vales”.