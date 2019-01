Le Iene, Nadia Toffa ritorna senza parrucca

Dopo le festività natalizie tutti i palinsesti televisi riprendono la regolare programmazione, lo stesso vale anche per le Iene. La nota trasmissione televisiva ritornerà in onda su Italia 1, rigorosamente in diretta, domenica 20 gennaio 2019.

Tra gli altri, a condurre il programma televisivo c’è anche Nadia Toffa che, in un post su instagram condivide la sua felicità: “non sto nella pelle. Finalmente tornerò con i miei capelli: sono le piccole grandi soddisfazioni della vita“.

La conduttrice, da un pò di tempo, sta combattendo contro un tumore e, a causa delle cure, ma in particolare a causa della chemioterapia, come dichiarato da lei stessa, aveva perso tutti i capelli e, per poter apparire in televisione, usava una parrucca.

Appena pubblicata la “notizia” i numerosi follower si sono congratulati con Nadia augurandole una veloce guarigione.

Il Calvario di Nadia Toffa

Già nell’aprile del 2016 era stata ricoverata ed operata per un “brutto neo” tanto che, la stessa Toffa, su facebook, invitava tutti a non sottovalutarli raccomandato di fare regolarmente le visite di controllo: “io sono stata fortunata” diceva.

Nel dicembre del 2017, la nota giornalista di Mediaset, si trovava in un albergo in centro città a Trieste e, improvvisamente, si è sentita male perdendo conoscenza. Fu portata subito in nosocomio – a Trieste – e ricoverata in gravi condizioni, per poi essere trasferita, tramite l’ eliambulanza al San Raffaele di Milano: si temeva il peggio.

Nell‘ottobre del 2018, invitata da Silvia Toffanin nella trasmissione Verissimo, la iena si confessa: “Ho subito più di un intervento. In seguito a un malore lo scorso dicembre sono stata operata d’urgenza“. Quando tutto sembrava risolto, durante una visita di controllo, i medici le diagnosticarono la ricomparsa del “male” che la costrinse ad altri interventi chirurgici.

Sono seguite le cure a base di radioterapia e chemioterapia che l’hanno portata alla perdita dei capelli. Nadia non è mai stata pessimista sfruttando il suo stato di salute per lanciare un messaggio basato sulla prevenzione. La notizia di oggi non può che far piacere.