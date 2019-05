"Le Iene", Nadia Toffa assente in trasmissione, Giulio Golia: "Le cure sono dure, ha preferito riposare"

Cosa ne pensa l’autore

Tiziana Terranova - Mi dispiace molto per Nadia Toffa e mi unisco a quella parte del popolo del web che in queste ore sta recapitando messaggi di sostegno e di incoraggiamento per la conduttrice, che sta coraggiosamente affrontando la sua personale battaglia contro il cancro. Speriamo possa recuperare presto e ritornare in video.