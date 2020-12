Le Iene, in accordo con la famosa dermatologa Chantal Sciuto, organizzano uno scherzo alla showgirl Matilde Brandi dicendole che Tom Cruise vuole farle un provino perchè alla ricerca di una ballerina. La donna allora si dirige dal suo igienista dentale per uno sbiancamento che, d’accordo con le Iene, non viene come dovrebbe per un errore della miscela che le fa rimanere una sfumatura nera sui denti impossibile da togliere sul momento.

Il dentista per cercare di sistemare la situazione le propone delle faccette che la ballerina rifiuta categoricamente. La disperazione prende il sopravvento sulla showgirl che non sa come fare per andare al provino con Tom Cruise a cui alla fine partecipa, truccandosi e studiando un modo per non far vedere il suo piccolo incidente estetico che tanto la preoccupa.

Il provino si tiene nella clinica della Sciuto perchè l’attore si trova lì per un piccolo intervento che gli lascia una specie di maschera sul viso per qualche ora. Il direttore del casting incontra Matilde Brandi, la filma e le chiede di fare un sorriso ma lei rifiuta dicendo di essere impossibilitata per un problema avuto dal dentista.

Il direttore casting, allora , va da “Tom Cruise”, gli spiega l’accaduto e torna da lei dicendole che per questo inconveniente non può fare parte del film. La Sciuto allora la tranquillizza dicendo che proverà a convincerlo almeno ad accettare le sue scuse visto che ormai il provino è saltato.

Matilde allora raggiunge il divo che ha una maschera sul viso, e che le dice che non è stata professionale e fa entrare la Brandi in crisi per lo sconforto avuto dalla possibilità persa per un errore non suo.

A questo punto le viene svelato lo scherzo dimostrando che Tom Cruise in realtà è De Devitiis; la showgirl tra le lacrime ammette di esserci cascata completamente.