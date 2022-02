"Le Iene", malumori e retroscena pungenti: il caso Belen Rodriguez

La nuova edizione de “Le Iene” ha portato diverse novità. Prima tra tutte i nuovi conduttori. Teo Mammucari ha preso il posto di Nicola Savino. A lungo si è vociferato un ritorno a Mediaset di Alessia Marcuzzi, proprio a “Le Iene”, ma così non è stato. Ad affiancare Mammucari è Belen Rodriguez. Per la showgirl argentina questa è sicuramente un’ottima opportunità.

Qualcosa però sembra non andare per il verso giusto. Innanzitutto gli ascolti non sono quelli sperati e questo starebbe facendo storcere il naso ai vertici dell’azienda del Biscione. Ci sono diversi malumori e retroscena spinosi, dietro la presenza di Belen su Italia 1. A svelare la notizia è Dagospia, il portale diretto da Roberto D’Agostino, che parla di un vero e proprio caso Rodriguez.

Come si legge dal portale, la decisione di scegliere è Belen è stata di Piersilvio Berlusconi, anche se, inizialmente aveva altri nomi per la mente. La showgirl argentina è stata felice di accettare la proposta, dato che come essa stessa ha dichiarato, condurre “Le Iene” è sempre stato un suo desiderio. Qualcosa però sembra essere andato storto non appena iniziato lo show.

“Il giorno delle prove, l’argentina si sarebbe presentata con quasi due ore di ritardo. A ciò, si aggiunge una non entusiasmante presa sul pubblico di Italia Uno. Ma c’è dell’altro. Belìn Belen ha obbligato gli autori di studio a livellare verso il basso i suoi testi avendo la showgirl argentina deluso le aspettative iniziali. Condurre “le Iene” sarà stato pure il suo sogno, ma in questi anni nonostante l’apprendistato da Maria De Filippi ha passato più tempo a sognare che studiare. Cosa farà Davide Parenti?“, questo si legge su Dagospia.

Come reagirà Belen a tutto ciò? Al momento la showgirl argentina, tace. La Rodriguez, difatti, non si è espressa in merito. Queste parole mettono in discussione il suo operato professionale e parlano di malumori in casa Mediaset. Nessuno sarebbe soddisfatto del lavoro dell’argentina. Non resta che attendere eventuali nuovi sviluppi.