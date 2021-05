Le Iene, lo spietato scherzo di Zenga a Rosaria Cannavò: "A calci in c**o ti mando fuori!"

“Le Iene” sono tornate a ordire i loro spietati scherzi e questa volta la vittima sacrificale è stata Rosalinda Cannavò, ex Adua del Vesco, da poco fidanzata con Andrea Zenga. E proprio la complicità di quest’ultimo ha reso possibile la buona riuscita dello scherzo, provocando però la dura reazione di Rosalinda, ma andiamo con ordine.

Tutto inizia quando Zenga riceve una proposta di lavoro per una co-conduzione di un programma calcistico che sarebbe andato in onda la prossima estate, al fianco della bella collega Francesca. Per questo motivo, il figlio di Walter viene chiamato per un provino al cui potrà assistere anche la fidanzata.

Lo scherzo di Andrea Zenga alla fidanzata Rosalinda Cannavò

Fin da subito Francesca si dimostra molto interessata a Zenga, arrivando anche a fargli l’occhiolino e a provocarlo con avances e doppi sensi, mandando su tutte le furie la Cannavò che osserva la scena incredula. A gettare benzina sul fuoco, ci pensa il regista del programma che terminate le riprese, si dichiara molto compiaciuto dell’intesa che si è creata fin da subito tra i due.

Una volta in auto, Rosalinda non si trattiene ed esplode: “Mi sono tenuta perché è lavoro, ma l’avrei presa a sberle” e a niente valgono le rassicurazioni di Andrea: “E dovrei stare tranquilla che tu passi l’estate con questa? Ci sarò tutti i giorni anch’io“. Ma non sa che quello che l’aspetta sarà molto peggio di ciò che è accaduto fino a quel momento.

Dopo una settimana, infatti, si rende necessario un altro incontro, ma questa volta gli studi non sono disponibili e perciò la location del secondo incontro sarà la casa di Zenga e la Cannavò precisa immediatamente che sarà presente anche lei: “Va a finire che ci litigo con questa” e infatti…

Non appena Francesca arriva per leggere il copione insieme a Zenga, ecco che la situazione è la stessa della scorsa volta: ammiccamenti, doppi sensi e una corte sfacciata. Rosalinda non riesce a trattenersi: “Mi arrabbio, questo è il mio ragazzo finiamola con questi doppi sensi” e di tutta risposta viene invitata da Francesca a cucinare qualcosa o a pulire casa invece di continuare a controllare la situazione.

La Cannavò esplode completamente: “Ma come ti permetti? Ma chi sei? A calci in c**o ti mando fuori se non te ne vai!“. Francesca esce di casa e lei sbotta contro il fidanzato colpevole di non averla difesa: “Ti giuro che ho proprio bisogno di non vederti dalla faccia della Terra”. Poco dopo la ragazza ritorna e precisa: “Guarda che io volevo fare una cosa a tre, guardavo anche te” lasciando Rosalinda completamente spiazzata. Da lì a poco faranno il loro ingresso gli autori dello scherzo e ad attenderli il consueto “Vaffa” di rito!