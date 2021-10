Le Iene, lo scherzo a Giulia De Lellis: il fidanzato la tradisce con la sua assistente

Cosa ne pensa l’autore

Costantino Ferrulli - Ricominciano Le Iene e ricominciano gli scherzi ai danni di personaggi famosi. In questo caso la vittima è l'influencer Giulia De Lellis, tradita dal suo nuovo fidanzato. Tornano i fantasmi del passato per l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, già vittima di tradimento, ma per fortuna questa volta si è trattato solo di uno scherzo.