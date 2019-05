Le Iene: lo scherzo a De Sciglio nel giorno dell’eliminazione dalla Champions

Scherzo pesante da parte de Le Iene al giocatore della Juventus, Mattia De Sciglio, soprattutto perché messo in atto proprio la sera dell’eliminazione dei bianconeri dalla Champions League, da parte dell’Ajax. Complici della trasmissione di Italia 1 la fidanzata di De Sciglio, Giulia Vesce e il gatto della coppia.

Per il calciatore bianconero, il gatto di casa è come un figlio e per questo, appena tornato a casa dallo stadio, al termine della partita, inizia subito a cercarlo e quando non lo trova inizia ad inveire contro la sua fidanzata, colpevole di non aver sorvegliato l’animale.

In un crescendo di ansia, De Sciglio scende in piena notte in strada e con una torcia inizia a cercare il gattino sotto le auto in sosta, senza esito. Al ritorno in casa, sempre più arrabbiato con la sua fidanzata, scopre che nell’ascensore è stato lasciato un biglietto con l’annuncio di aver trovato un gatto maculato e con un numero di telefono da chiamare.

Nonostante siano le 3 di notte, De Sciglio prova a contattare questo numero, ma senza esito poiché spento. Lasciato un messaggio in segreteria, la mattina successiva riesce a contattare una donna che avrebbe il gatto. Raggiunta la casa di questa signora, scopre che il suo gatto è stato venduto per 20 Euro ad un fotografo.

A questo punto non resta che raggiungere il fotografo per recuperare l’animale, ma arrivato allo studio fotografico De Sciglio scopre che il suo gatto è diventato un modello per quelle immagini che girano su whatsapp. Secondo il fotografo questi scatti hanno fatto lievitare il prezzo del gatto che adesso varrebbe almeno 3.000 Euro, poiché è diventato “il Maradona dei modelli gatti”.

Alla richiesta del denaro, per riavere il suo gatto, De Sciglio è contrariato, nonostante il fotografo decide di accontentarsi di soli 1.000 Euro. Ma il difensore bianconero, sempre più nero, non vuol sentire ragioni e rivuole il suo amato gatto. L’apparizione dell’inviato de Le Iene, Sebastian Gazzarrini, con il micio fa tirare un sospiro di sollievo a De Sciglio, che per questo scherzo dichiara di essere “incazzato come una iena”.