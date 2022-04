Ilary Blasi, ospite a “Le Iene“, ha svelato cosa pensa di alcuni personaggi del mondo dello spettacolo. La moglie di Francesco Totti ha preso parte alla trasmissione qualche puntata fa e solo ieri, 27 aprile, è stato mandato in onda il momento. Ilary è un’amica de “Le Iene”, visto che ne è stata la conduttrice per tanti anni. Ha poi scelto di fare altro, lasciando di fatto il programma.

È sempre un piacere per lei tornare a “casa” e lo ha fatto anche quest’anno. Impegnata con la conduzione de “L’isola dei famosi”, la Blasi ha comunque trovato del tempo per presenziare a “Le Iene”. La conduttrice si è sottoposta al gioco del passaparolaccia. 8 domande su 8 personaggi vip, sui quali bisogna esprimere il proprio pensiero senza però specificare chi degli 8 si tratti.

Ovviamente in base alle risposte si intuisce subito a chi sono indirizzate e, anche nel caso di Ilary, è stato possibile fare due più due. I personaggi in questione erano Barbara d’Urso, Belen Rodriguez, Gerry Scotti, Fabrizio Corona, Teo Mammucari, Alfonso Signorini, Michelle Hunziker e suo marito, Francesco Totti. La Blasi ha parlato della d’Urso, spendendo belle parole nei riguardi della collega.

Ha ammesso che si conoscono da 20 anni anche se non sono amiche. La reputa una professionista, l’apprezza molto lavorativamente parlando e le piace il suo modo di condurre. Non le invidia nulla e sicuramente hanno due modi diversi di presentare le trasmissioni. Parole al miele anche per Gerry Scotti e Michelle Hunziker e, con grande sorpresa, non ha parlato male di Corona.

Tra la Blasi e Fabrizio i rapporti non sono idilliaci e l’astio, tra i due, dura da circa 20 anni. In questo caso però, Ilary non ci è andata giù pesante. “Come definisco il suo modo di lavorare? Ah perché lavora? Cosa dice in giro di me questa persona? tante cose fidate. Così come penso che abbia fatto soffrire e sofferto alla stessa maniera. Se devo descriverlo con una parola direi furbo“, queste le parole della conduttrice.

Spazio infine a Francesco, l’amore della sua vita. Ilary e Totti sono stati travolti dal gossip nelle scorse settimane, che li vedeva al capolinea dopo 20 anni. La coppia ha fortemente smentito la cosa e ne è uscita più unita che mai. A proposito di Francesco, la Blasi ne ha parlato con la solita simpatia e solarità che da sempre la contraddistinguono.

“Ci conosciamo da 20 anni. Sì, certo, ci siamo baciati. Questa persona è invecchiata peggio di me. Difetto? Mhh è permaloso, accetta poco le prese in giro. A questa persona cosa invidio? La moglie. Parola per descriverla? Fantasista“, ha così scherzato lady Totti. Insomma, la conduttrice è stata schietta e diretta, parlando a ruota libera e senza nascondersi dietro a un dito.