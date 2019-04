Le Iene, Giulio Golia assente durante la diretta. Nadia Toffa: "Ti vogliamo tanto bene"

Giulio Golia non era presente alla diretta de Le Iene in onda domenica sera 7 aprile 2019 e, proprio per questo motivo, i colleghi Nadia Toffa e Matteo Viviani si sono stretti vicini a lui mandandogli un saluto visto che sembra attraversare un momento molto difficile. Nessuno sa esattamente cosa stia succedendo alla Iena che, nei giorni scorsi, sembra anche essere sparito dai social.

“Mi sono messa allegra per voi” aveva chiosato la Toffa iniziando una nuova puntata de Le Iene accanto al suo collega Viviani ma successivamente si è fatta seria quando entrambi hanno comunicato che appunto Giulio Golia non sarebbe stato in studio con loro. Le parole urlate successivamente da Nadia Toffa hanno fatto preoccupare non solo i telespettatori da casa ma anche gli utenti del web che si sono riversati in massa sul sito de le Iene per capirne di più.

“Più che un collega è un nostro fratello, il nostro Giulio. Ti vogliamo tanto bene, tanto così come fanno i bambini” ha confermato Nadia Toffa mimando anche il gesto dei bambini, quando allargano le braccia per mostrare il loro bene. Purtroppo Giulio nonostante il bellissimo messaggio da parte dei colleghi ha preferito non commentare ne tantomeno accennare al suo problema che in tanti sperano si possa risolvere presto.

“Scusate, che problemi ha avuto e sta passando Giulio Golia?” scrive infatti un’utente sulla pagina Facebook de le Iene e non sembra essere l’unica a chiederselo dal momento che anche i telespettatori da casa non hanno potuto fare a meno che notare l’assenza di Giulio nella diretta di domenica 8 aprile 2019.

Solo qualche giorno fa, Giulio, aveva scritto un post sul suo profilo Instagram per ringraziare tutti i cittadini di Parma che lo avevano aiutato durante un suo servizio. “E grazie anche a l’autista dell’autobus che ha chiuso le porte in faccia alla persona che stava cercando di scappare da me” aveva sottolineato infatti Giulio riferendosi al servizio sul chirurgo Gianfranco de Lorenzis.