"Le Iene", Gianni Sperti vittima di uno scherzo: manda la De Filippi a quel paese

Gianni Sperti è uno dei volti che più appare sul piccolo schermo. Opinionista fisso a “Uomini e Donne” da più di 20 anni, ogni primo pomeriggio entra nelle case degli italiani. Lui che deve tutto a Maria De Filippi e non lo ha mai nascosto, questa volta se l’è ritrovata contro. Difatti il ballerino è stato vittima di uno scherzo de “Le Iene”. Scherzo davvero cattivo e che ha visto la De Filippi e Tina Cipollari complici.

Andando con ordine, nel giorno del suo compleanno, l’opinionista ha fatto un brindisi in un bar con sua sorella Cinzia e un amico. I tre si sono messi in macchina, con Cinzia alla guida, la quale nell’effettuare la retromarcia ha investito un pedone, anch’esso complice. L’urto è parso abbastanza blando, ma l’uomo nel cadere ha iniziato ad urlare tanto che è stata chiamata l’ambulanza.

Ciò che ha portato la situazione a degenerare è stato il fatto che la notizia è apparsa su tutto il web, diffusa con la motivazione che Sperti avrebbe investito un pedone perché ubriaco alla guida. Gianni ha così iniziato a smentire, ma ben presto gli è arrivata una telefonata dalla Cipollari che gli ha detto: “Mi ha chiamato un giornalista di Repubblica e mi ha chiesto come guidi. Gli ho detto che sei un po’ distratto“.

Il ballerino è andato ancor di più su tutte le furie, intimando all’amica e collega di non aggiungere altro. La vicenda non è però finita così. L’opinionista si è recato a casa dell’uomo investito, il quale si è mostrato con un collare che prontamente ha tolto, svelando di essere in realtà un truffatore. Sperti gli ha domandato se volesse dei soldi, ma l’uomo gli ha risposto che in realtà vuole quello che lui ha: fare l’opinionista a “Uomini e Donne” per un anno.

Durante il momento concitato è arrivata la telefonata della De Filippi. “Gianni, cosa sta succedendo?“, ha domandato Queen Mary. Sperti le ha spiegato che il truffatore chiedeva di fare l’opinionista e l’uomo si è intrufolato nella conversazione, dichiarando: “L’ha proposta te l’ho fatta, vediamo se Maria ti salva il c..lo“.

Nemmeno il tempo di rispondere che sono intervenuti gli inviati de “Le Iene”. Gianni, ancora al telefono con la De Filippi ha sbottato contro quest’ultima mandandola a quel paese: “Maria, ma vaffanc…lo“. La moglie di Maurizio Costanzo ha prontamente replicato: “Ho capito dal tono di voce che non eri tranquillo, buon compleanno!“.

Nulla di grave dunque, solo un brutto spavento orchestrato da la redazione de “Le Iene” ai danni di Gianni Sperti. La notizia è subito rientrata, con la verità che in men che non si dica è stata diffusa: nessuna guida in stato di ebrezza per l’opinionista, ma solo vittima di uno scherzo. Un compleanno da ricordare, insomma.