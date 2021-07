"Le Iene", arriva la sostituta di Alessia Marcuzzi: il nome che non ci si aspetta

Alessia Marcuzzi ha detto addio a Mediaset, dopo più di 25 anni insieme. La conduttrice romana ha decido di cambiare, salutando l’azienda del biscione. A darne l’ufficialità è stata lei stessa attraverso il proprio profilo Instagram. Durante la presentazione dei palinsesti Mediaset per la stagione 2021/2022, Piersilvio Berlusconi ha lasciato intendere che in realtà ci siano problemi economici dietro l’addio della Marcuzzi.

Una carriera lunga e ricca quella della conduttrice romana, che tra le tante trasmissioni l’ha vista anche nell’ultimo periodo al timone de “Le iene”, in coppia con Nicola Savino. E proprio “Le iene” adesso è organa della Marcuzzi. Chi prenderà il suo posto? Il nome è già trapelato ed è clamoroso: Elodie Di Patrizi. L’indiscrezione è stata lanciata da “Tv Zoom” e a quanto pare l’ex allieva di “Amici” avrebbe già accettato.

Come potrebbe essere altrimenti?. Anche se una condizione è stata posta: non condurre subito “Le iene”. A quanto pare Elodie subentrerà solo a partire da gennaio 2022. In realtà la condizione l’avrebbe posta la cantante, dato che nella prima parte di stagione è impegnata con il suo progetto musicale e dunque non può affiancare il conduttore che prenderà il posto di Savino.

Perché dopo quello della Marcuzzi, anche l’addio di Nicola viene dato per certo. Tornando a Elodie, a causa del suo impegno, i vertici Mediaset starebbero cercando una sostituta per la prima parte di stagione. Questa è la seconda prova da conduttrice per la Di Patrizi, dopo quella positiva all’ultimo “Festival di Sanremo”. Sicuramente questa esperienza sarà diversa.

Un’esperienza più lunga ma sicuramente formativa. Di recente abbiamo visto Elodie anche su Amazon, dove ha partecipato come concorrente a “Celebrity Hunted”. Insomma, un periodo d’oro questo per la cantante sia dal punto di vista professionale che personale. Difatti da tempo, Elodie fa coppia fissa con il cantante Marracash.