"Le Iene" andranno in onda tutti i giorni: la novità di Italia Uno

Per la trasmissione televisiva “Le Iene Show” inizia ufficialmente una nuova era. La punta di diamante di Italia Uno moltiplicherà il proprio appuntamento nel palinsesto televisivo Mediaset. Quello che era diventato un punto di riferimento nel prime time della domenica sera e del martedì sera di Italia Uno, a breve verrà trasmesso 7 giorni su 7.

A partire da gennaio 2020, “Le Iene Show” – programma di approfondimento e attualità, dallo stile irriverente e trasgressivo – inizierà una nuova era per ciò concerne la collocazione nel palinsesto televisivo. Secondo quanto annunciato nella recente presentazione del palinsesto autunno/inverno di Mediaset, l’irriverente trasmissione andrà in onda dal lunedì al venerdì, dalle ore 19:20 alle 20:10.

Tale sorprendente novità è stata divulgata a macchia d’olio dai principali siti d’informazione e blog televisivi, tra questi TvBlog. Questo nuovo appuntamento quotidiano de “Le Iene Show” prenderà il nome di “La storia d’Italia vista dalle Iene” e andrà a rimpiazzare tutti i telefilm americani, sino ad oggi trasmessi nella fascia preserale di Italia Uno, subito dopo il notiziario “Studio Aperto”.

Questa new entry nel palinsesto Mediaset rappresenterà una chiave di volta per la rete televisiva? Secondo i ben informati, “La storia d’Italia vista dalle Iene” potrebbe dare nuovo smalto al canale, evitando così di riproporre ad oltranza le repliche delle serie tv americane di genere crime. CSI, CSI Miami e CSI New York, infatti, da tempi immemori hanno avuto ampio spazio nella consueta programmazione di Italia Uno.

Gli appuntamenti con l’apprezzato e seguitissimo programma di Italia Uno si espandono e si moltiplicano per la gioia del pubblico italiano. D’altra parte, sin dal 1997 la trasmissione “Le Iene Show” registra ragguardevoli risultati per ciò che concerne lo share televisivo e i dati Auditel, così come dimostra il gran numero di telespettatori, particolarmente attento a non perdere neppure una puntata.