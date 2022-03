La prima notte dopo la finale del “GF Vip” Alex Belli e Delia Duran decidono di passarla insieme. A beccarli in atteggiamenti piuttosto intimi è Stefano Corti, uno degli inviati de “Le Iene“, ove pone delle domande sul triangolo amoroso che ha fatto tanto discutere durante la sesta edizione del reality show.

Dopo aver beccato la modella venezuelana con una vestaglia molto sexy, l’ex protagonista di “CentoVetrine” prende la parola: “Alla fine siamo tornati all’amore di singletudine… questo è. Soleil? Non sta in questo albergo. Delia? Certo, avevi anche dubbi? Stasera l’ultimo dei miei pensieri è Soleil Sorge“.

Quelli de “Le Iene” non si arrendono così facilmente e decidono di passare tutta la notte, con l’ausilio dei microfoni e telecamere, dinanzi alla stanza d’albergo di Alex e Delia. I loro gemiti non passano inosservato, e immediatamente si capisce che i due insieme la serata l’hanno passata in intimità.

Successivamente Alex, stufo delle telecamere, si sfoga lanciando una frecciatina anche a Soleil: “Lei tutte le volte che inizio deve venirmi a rompere i cogl*oni! Sentivi urlare? Sono sicurissimo della mia scelta. La Duran mica è la minestra riscaldata, ma l’hai vista? […] Ci avete veramente spaccato la m*nchia! Ma io sono qua con la Duran e mi dovete venire a rompere i cogl*oni dopo due mesi e mezzo che non la vedo! Io ho detto a Soleil che la amo? Eh no! Più di questo cosa possiamo fare? L’unico vero amore indissolubile è Delia Duran”.

Sembra quindi piuttosto evidente che la finalista del “Grande Fratello Vip” abbia deciso di perdonare definitivamente Alex Belli, e la notte di passione ne è una prova piuttosto evidente. Addirittura l’attore afferma di non aver mai detto di amare Soleil, smentendo quindi tutte le sue dichiarazioni sulla presunta “chimica artistica” e le altre romanticherie dette nei scorsi mesi.