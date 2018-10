Le Iene, Alessia Marcuzzi sorprende il pubblico con minidress e ciabatte

Alessia Marcuzzi come ben sappiamo è rimasta vittima di un incidente domestico ma, nonostante tutto, si è presentata nella puntata di ieri sera mercoledì 10 ottobre 2018 de Le Iene in maniera impeccabile ma soprattutto dimostrando ancora una volta di essere la regina dell’ironia. La conduttrice infatti è riuscita a stregare tutti dimostrando di saper ridere di fronte alle avversità che purtroppo a volte, la vita ti mette davanti.

Come ben sappiamo infatti la rottura del mignolo del piede avvenuta mentre Alessia giocava a nascondino con la figlia Mia, aveva messo a rischio la sua presenza a Le Iene anche se la stessa conduttrice aveva ammesso ai tantissimi follower che avrebbe fatto di tutto per esserci. Ecco allora che dopo la prima puntata nella quale la conduttrice si era presentata con un abito bellissimo in paillettes fuxia e tacchi vertiginosi, ieri sera è apparsa davanti le telecamere in maniera completamente diversa.

La regina dell’Isola dei Famosi ha dovuto accontentarsi di calzature più comode e dunque ha dovuto presentarsi davanti al pubblico affezionato del programma ma soprattutto accanto al collega Nicola Savino indossando un minidress nero monospalla e stivali Ugg.Inutile dire che questo look è piaciuto moltissimo al pubblico anche se sul proprio profilo Instagram Alessia ha postato una foto del dietro le quinte dove sfoggiava l’abito sexy con delle ciabatte.

“Pausa” ha infatti scritto la conduttrice accanto ad una faccina sorridente, facendo così capire che nonostante il dolore e la tragica disavventura si può sempre ironizzare e sorridere. Sono tantissimi infatti gli utenti che si sono riversati sul suo profilo per complimentarsi con lei “Sei unica e spontanea” ha scritto infatti un fan mentre un altro “Sei grandiosa e simpatica!”.

Alessia però sembra essere un po’ sfortunata in questo periodo visto che oltre al mignolo fratturato, la mattina della diretta si è svegliata anche con un labbro gonfio. “Herpes o puntura di zanzara?” aveva infatti chiesto preoccupata la conduttrice ai tanti follower che la seguono ma per fortuna il trucco miracoloso ha saputo nascondere qualsiasi imperfezione.