Le Iene, Alessia Marcuzzi ricorda Nadia Toffa. Assenti Blasi, Mammucari e Leone

Grandi emozioni nella prima puntata di stagione de “Le Iene Show“, dove si è ricordata l’inviata Nadia Toffa, scomparsa prematuramente il 13 agosto scorso a causa di un male incurabile, contro cui ha combattuto per mesi. Per l’occasione si sono ritrovati sul palco i volti storici ddel programma, inviati così come ex conduttori.

Tra i tanti che hanno reso omaggio a Nadia, oltre agli attuali conduttori del programma Alessia Marcuzzi e Nicola Savino, anche Luciana Littizzetto, Simona Ventura, Fabio Volo, Victoria Cabello, ed ancora Afef, Fabio Rovazzi, Luca e Paolo, Cristina Chiabotto e tanti altri. I telespettatori più attenti hanno però notato delle assenze importanti come quella di Ilary Blasi, attualmente a Londra per lavoro, così come quella di Teo Mammucari – impegnato con le registrazioni di “Tu si que vales” – e Miriam Leone, anche lei trattenuta dalle riprese di un film.

Alessia Marcuzzi emoziona tutti nel ricordare Nadia Toffa

Erano cento le Iene che ieri si sono ritrovate sul palco, indossando il tipico completo nero, abbracciati da una gigantografia di Nadia Toffa, sorridente e con le braccia aperte, che troneggia sullo sfondo. Si fa fatica a trattenere le lacrime, gli occhi si fanno lucidi per tutti, e il compito più duro in quel momento lo ha dovuto affrontare una Alessia Marcuzzi emozionata e sinceramente addolorata.

La conduttrice de Le Iene ha quindi preso la parola e con una voce rotta dal pianto ha raccontato delle difficoltà avute nel pensare al difficile inizio di questa prima puntata di stagione senza Nadia. Tutti insieme hanno deciso che la cosa migliore fosse quella di restare lì tutti insieme, uniti e festeggiare la vita, perchè era questo che avrebbe voluto la Toffa.

Il discorso di Alessia poi continua raccontando che non tutti sapevano davvero cosa stesse succedendo alla Toffa, perchè lei non ne aveva parlato con tutti. Nonostante in molti sapessero del suo male, c’era sempre la speranza. La notizia della morte è stata poi una botta terribile, ha aggiunto Alessia sottolineando poi il grande abbraccio che il pubblico ha reso all’inviata.

“Il potere di Nadia era unire le persone, lei era un fluidificante umano” dice la Marcuzzi, che ha raccontato anche del fatto che Nadia fosse stata messa al corrente sin da subito che la sua malattia era incurabile e che aveva poco più di un anno di vita da vivere ancora. Nonostante Nadia fosse una persona grintosa, anche lei ha pianto tanto a causa del dramma che l’ha colpita.

Alessia ricorda come Nadia fosse andata avanti non vergognandosi della malattia, sottolineando il fatto che in quasi tutte le famiglie c’è qualcuno che combatte con dignità e forza. Alessia ha ricordato il grande messaggio che Nadia ci ha lasciato, cioè quella che è importante la qualità della nostra esistenza e non quanto tempo hai vissuto.

La Marcuzzi ha poi concluso il suo discorso dicendo di esser certa che Nadia li stesse guardando in quel momento, e ridendo dicesse “ma guarda ‘sti minchioni“, poi rivolgendosi direttamente alla Toffa ha detto: “Tu sei una ragazza magica Nadia, ci hai riempito i cuori e ci stai guardando da qualche parte“.