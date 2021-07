Le fiction Mediaset per la stagione 2021-2022, grandi novità su Canale5

La fiction sarà la colonna portante della nuova stagione televisiva di Canale5. La prima serata del mercoledì sarà interamente dedicata alla fiction, sono state comunicate molte nuove fiction e dei grandi ritorni che il pubblico aspettava da tempo.

La nuova programmazione parte a settembre con Anna Valle e Giuseppe Zeno che saranno i protagonisti di “Luce dei tuoi occhi”, serie di 6 puntate che narra la storia di Emma Conti. La Valle interpreta una ex danzatrice famosissima ma sopprattutto una madre forte, coraggiosa e determinata a far emergere la verità sulla figlia da tutti creduta morta. Emma è convinta che sua figlia non sia morta e la riconosce in una allieva della Accademia di Danza di Vicenza, luogo dove è iniziata la sua carriera di fama mondiale. Nella ricerca della verità incontra Zeno, un insegnate di liceo, con cui lega molto.

Torna Raul Bova con “Giustizia per tutti” con a fianco Rocìo Munoz Morales (la sua ex compagna nella vita reale). Bova interpreta Roberto che è uno stimato fotografo ma soprattutto marito e padre felice fino a quando trova sua moglie Beatrice morta. Roberto avendo contaminato la scena del crimine diventa l’unico sospettato e viene condannato a 30 anni di carcere. Roberto, durante la reclusione si laurea in giurisprudenza, per lottare e farsi giustizia da solo riesce a fare riaprire il caso e dimostrare la sua innocenza. Dopo 10 anni si ritrova libero e deve ricostruire la sua vita ed il rapporto con la figlia Giulia cresciuta dalla zia Daniela. Raul Bova sarà presenta anche in “Buongiorno Mamma!” e sarà il protagonista della nuova serie di “Don Matteo” su Rai1.

Giuseppe Zeno e Simona Cavallari saranno i protagonisti di “Storia di una famiglia perbene”, una serie tratta dall’omonimo best seller di Rosa Ventrella. Una serie di 4 puntate ambientate a Bari a cavallo tra gli anni 80 e 90 che racconta di una amicizia nata nell’infanzia e cresciuta nel tempo diventando amore ma che viene ostacolata dalle rispettive famiglie. Michele è figlio di un Boss e Maria di un pescatore. Michele, con l’appoggio di Maria, proverà a ribellarsi e cambiare il corso della sua vita.

A gennaio debutta la serie “Tutta colpa di Freud – La Serie” un adattamento del film con protagonista Claudio Bisio nei panni di francesco, uno psicanalista di mezza età che ha cresciuto da solo le 3 figlie tutte con una propria vita indipendente. Il destino riporta a casa Sara, Marta ed Emma e l’uomo si ritrova immischito nei molteplici problemi sentimentali e professionali delle figlie. Il cast è arricchito da Max Tortora, che interpreta il fratello simpatico di Francesco, e da Claudia Pandolfi che è la dottoressa ed aspirante fidanzata di Francesco.

Su canale5 torna Vanessa Incontrada con “Fosca Innocenti” ambientata ad Arezzo. Una serie che narra la storia di Fosca, coraggiosa e determinata polizziotta, capo dalla squadra investigativa completamente al femminile. La donna vive immersa nella natura in un casolare del padre ed ha un fiuto infallibile con il quale riesce a risolvere tutti i casi ma, ha un punto debole, il suo migliore amico Francesco Arca.

La serie “Destini in fiamme” è molto attesa ed è un remake della serie Netflix “Le Bazar de la Charitè” in cui si racconta la vita di 3 donne che vivono in Sicilia nella fine dell’800 in un mondo maschilista e patriarcale nel cast sono presenti Loretta Goggi, Giulia Bevilacqua, Laura Chiatti e Sergio Rubini.

La serie “L’ora” viene presentata con la frase “quando la mafia non esisteva, un giornale ha osato scrivere il suo nome“. In 10 puntate si parla del primo giornale, che si chiama “L’ora”, il quale ha avuto il coraggio e la determinazione di parlare della Mafia sfidando i delinquenti alla luce del sole. Nel cast troviamo Claudio Santamaria, Silvia D’Amico, Bruno di Chiara, Maurizio Lombardi, Francesco Colella e Selene Caramazza.

Nella prossima stagione televisiva di canale5 troviamo 7 nuove produzioni ed un super sequel tanto atteso dal pubblico confermando la tendenza dell’azienda di considerare la fiction di canale5 come il fiore all’occhiello e l’intenzione della direzione mediaset di adattare la fiction alle nuove tendenze ad al nuovo pubblico.