Lavinia e Federica sono le nuove troniste di "Uomini e Donne"

Sono stati resi ufficiali i nomi delle due nuove troniste del programma Tv di Canale 5 Uomini e Donne, che inizierà molto probabilmente la seconda settimana di settembre 2022.

Secondo le anticipazioni fornite dalla pagina Instagram del dating show, si tratta di Federica Aversano e Lavinia Mauro. La Aversano ha 28 anni, è stata la non scelta di Matteo Ranieri ed è originaria di Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta. Federica è anche mamma di un bambino di due anni e mezzo e ha dichiarato di essere single da tre anni.

Passata da ex corteggiatrice a tronista, ha sottolineato che non è alla ricerca di un padre per il suo bambino, ma di un vero compagno, un uomo che le dia attenzioni e che la faccia stare bene. La Mauro ha invece 26 anni ed è originaria di Roma, città dove ancora oggi vive.

La giovane è iscritta alla facoltà di Scienze Politiche e Relazioni Internazionali e per conseguire la laurea le mancano solo sei esami. Alle spalle ha una famiglia di professionisti, il papà è avvocato, la mamma è imprenditrice e la sorella è ingegnere. Lavinia ha detto di amare molto la sua famiglia e che in passato ha sofferto tanto per amore.

La Mauro ha anche aggiunto di essere una persona diretta e di capire subito se un uomo le piace oppure no. In passato Lavinia è stata anche corteggiatrice di Nicolò Brigante. Le presentazioni web delle due nuove troniste hanno già ricevuto tanti commenti, e ovviamente ce ne sono sia di positivi che di negativi.

Ma d’altronde è sempre così, soprattutto quando ancora il pubblico non conosce ancora bene coloro che si siederanno sulla poltrona rossa. Federica e Lavinia sono dunque pronte per scendere le scale del programma di dating show più seguito in assoluto e sono pronte a far girare la testa a tanti corteggiatori!