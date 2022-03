L’attore Milo Ventimiglia sarà protagonista di una nuova serie tv

Dopo il grande successo ottenuto grazie alla serie tv This Is Us che adesso sta per concludersi dopo sei stagioni, l’attore Milo Ventimiglia ha deciso di vestire i panni di un truffatore in The Company You Keep serie ordinata dalla Abc e prodotta da Julia Cohen.

Ventimiglia saluterà i fan della serie This is Us questa primavera mentre in Italia la sesta stagione uscirà il 2 maggio su Fox mentre ieri sera è stato trasmesso su Rai l’adattamento della serie tv statunitense Noi in cui il ruolo di Ventimiglia è stato interpretato dall’attore Lino Guanciale che abbiamo già visto in L’Allieva.

The Company You Keep, di cosa parlerà

Questa serie si basa sul formato coreano e racconta la storia d’amore, avvenuta dopo una lunga notte di passione, fra il truffatore Charlie (interpretato da Milo Ventimiglia) ed Emma, giovane agente sotto copertura della CIA. I due senza saperlo si ritroveranno a scontrarsi dal punto di vista professionale.

Da una parte troviamo Charlie che cercherà in ogni modo di uscire dagli affari di famiglia mentre dall’altra parte troviamo Emma che sta indagano su un criminale che tiene in ostaggio la famiglia di Charlie e sfrutta i debiti che lui stesso ha contratto.

I protagonisti dovranno fare conti delle varie bugie che si sono detti per poter salvare se stessi e le loro famiglie ed evitare così delle gravi conseguenze. La produttrice e la sceneggiatrice di questa serie tv sarà Julia Cohen ed insieme a lei anche Milo Ventimiglia sarà il produttore del progetto grazie alla sua DiVide Studios e alla collaborazione di Russ Cundiff, di Deanna Harris, di John M Chu attraverso la sua Electric Somewhere e infine di Todd Harthan e Lindsay Goffman.