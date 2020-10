"L’Assedio", Selvaggia Lucarelli confessa: "Per il dolore ho rischiato la vita"

Ospite della trasmissione “L’Assedio”, condotta da Daria Bignardi, Selvaggia Lucarelli si è raccontata come forse mai prima d’ora: aprendosi completamente e parlando anche dei suoi punti deboli, dei dolori e della sofferenza vissuta. Perché, ha sottolineato la giornalista, quello che nessuno immagina è che anche una donna forte ha le sue fragilità e in molti casi è stato proprio il dolore a renderla così forte.

Come molte altre donne della sua età – ma anche giovanissime o più mature, visto che certi vissuti non hanno età – Selvaggia Lucarelli è stata vittima di una dipendenza affettiva nei confronti del suo ex. Non ha mai fatto il suo nome, ma si tratta di Laerte Pappalardo, figlio del cantante, con cui la Lucarelli è stata cinque anni e dal quale ha avuto il figlio Leon.

Subito dopo la fine del loro matrimonio e quindi del loro rapporto, che ha definito “tossico“, Selvaggia è caduta in una sorta di buco nero. È stata male per ben cinque anni e il dolore era così forte da accecarla, facendole perdere di vista la realtà. L’autostima era sempre più bassa, sul lavoro rendeva ben poco e non si sentiva degna neanche di presenziare nei programmi televisivi pomeridiani cui era invitata.

In quel periodo la Lucarelli ha rivelato di aver perso tutti i capelli per via di una patologia chiamata “defluvium capillorum“, causata da un elevato livello di stress. Ma la cosa peggiore è che metteva a rischio la propria vita come se non avesse alcun valore. “Non esagero nel dire che penso in quel periodo di aver messo in pericolo la mia vita” ha dichiarato la giornalista. “Guidavo piangendo, inviavo messaggi ai miei amici ‘se mi succede qualcosa sapete perché'”.

C’è voluto molto tempo per liberarsi dal dolore di un rapporto sbagliato e quando c’è riuscita si è resa conto che suo figlio meritava affetto e gioia veri, non certo una madre che faceva solo finta di stare bene. Quando si è “svegliata” dall’incubo aveva il conto in rosso e il lavoro scarseggiava; rimettersi in carreggiata non è stato facile, ma c’è riuscita, e alla fine il destino l’ha ricompensata. Qualche anno fa nella sua vita è entrato infatti Lorenzo Biagiarelli, il grande amore della sua vita.