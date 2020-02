"L’assedio" di Daria Bignardi ritorna con protagoniste le donne

Dopo il grande successo della scorsa edizione, Daria Bignardi torna al timone de “L’assedio”, il programma o meglio le interviste ai personaggi del mondo dello spettacolo, la musica e lo sport che occupano i mercoledì sera del canale Nove del digitale terrestre. In seguito a una pausa, il programma riprende mercoledì 12 febbraio intorno alle 21.15 circa con protagoniste le donne.

Una delle prime interviste sarà a Elly Schlein, appartenente al partito di Emilia Romagna Coraggiosa che era a fianco di Stefano Bonaccini nelle ultime elezioni che si sono tenute nel territorio emiliano e che ha ottenuto tantissime preferenze dalla regione. Una donna molto combattente, onesta e sincera, che è andata oltre le solite chiacchiere, ma ha colto l’essenza della politica arrivando al sodo.

Oltre a questo personaggio politico, Daria Bignardi avrà anche spazio per ospitare altri grandi personaggi della musica e dello spettacolo. A cominciare da Elodie, reduce dal Festival di Sanremo che racconta la sua storia un po’ di ragazza emarginata e che non tutti sono stati in grado di capire e apprezzare. Tra le donne, vi è anche l’intervista a Ema Stokholma, dj e conduttrice che si è messa in luce con “Prima Festival” con chicche e anticipazioni sulla kermesse canora e che parla del suo libro dal titolo “Per il mio bene”.

Infine, in attesa della sua presenza in studio la prossima settimana, ci sarà un collegamento con Giuseppe Provenzano, ministro del sud che parla delle politiche della sua regione e del suo pensiero approfondito prima di una intervista dettagliata e attenta. Il grande finale è dedicato a una icona, una donna di grande classe “una che ti sorprende sempre” secondo la Bignardi, ovvero Amanda Lear.

Oltre alle interviste, sono presenti, come in ogni puntata del mercoledì la partecipazione della scrittrice Michela Murgia e i contributi di Luca Bottura. Nel frattempo, la Bignardi si lascia andare aspirando a voler intervistare Donald Trump o Papa Francesco a cui offrirebbe la sua ormai classica e tradizionale birretta, come fa regolarmente con ogni ospite.