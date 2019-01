L’aria che tira, Claudio Amendola parla di Matteo Salvini e dichiara: "Non è il politico più bravo, ma il più paracu*o"

Claudio Amendola è ritornato per commentare il lavoro di Matteo Salvini intervistato da Myrta Merlino ai microfoni della trasmissione “L’aria che tira” nella puntata andata in onda martedì 29 gennaio 2019. A marzo 2018 sempre Claudio, intervenne nella medesima trasmissione complimentandosi con Matteo Salvini e definendolo addirittura “il politico più capace degli ultimi 20 anni”.

Sembra però che in questo anno, Claudio abbia cambiato idea nei confronti del Leader della Lega soprattutto perchè secondo l’attore Salvini si è approfittato della situazione. “E’ stato bravissimo ancora per tanti mesi a sfruttare l’onda, a manipolarla e sdoganare alcune parole che sono diventate Verbo” ha chiosato Amendola.

Claudio ha portato ad esempio un “invasione” che in realtà sembra non esserci per niente puntando altresì il dito contro il ministro che ha imposto un nemico che cambierebbe a seconda del momento che viviamo. “Tutto questo ha reso Salvini non il più bravo, ma senz’altro il più paracu*o. Su questo non ci sono dubbi” ha dichiarato l’attore. Le dichiarazioni rilasciate dall’attore la scorsa primavera scaturirono uno scontro molto forte con Aldo Grasso.

Il giornalista proprio di Amendola all’epoca scrisse che ciò l’attore rappresenta è solo la “commedia della conoscenza” ovvero un gioco perenne di maschere indossate e dismesse. Immediata fu infatti la risposta di Claudio che chiarì di non avere alcuna simpatia per le posizioni leghiste ma nell’ultimo anno molti personaggi famosi sembrano invece aver espresso molta solidarietà per Salvini.

Mara Venier, Lorella Cuccarini, Riccardo Scamarcio e Claudia Gerini avevano fatto molto discutere con le loro dichiarazioni pro-governo mentre c’è anche chi continua a criticare Salvini per le sue controverse misure anti-migranti. L’attore Alessandro Gassmann insieme a Michele Riondino hanno espresso il loro parere negativo nei confronti del Ministro dell’Interno senza dimenticare la critica del direttore artistico di Sanremo Claudio Baglioni sollevata nelle settimane scorse.