L’Anno che Verrà: il Capodanno targato Rai 1 in diretta dalla città di Matera

Come ogni anno, dopo il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica, tornerà anche quest’anno il grande spettacolo del Capodanno di Rai 1, in collaborazione con la Regione Basilicata e il Comune della città di Matera. Sara’ infatti di nuovo Matera, Capitale Europea della Cultura 2019, la cornice de “L’Anno che Verrà”, condotto da Amadeus con le complici e divertenti incursioni di un suo vecchio amico, altro volto Rai, Sergio Friscia.

Nel 2019, la Rai ha insistito per tornare nella città dei Sassi: “Il servizio pubblico – hanno spiegato – non può non tenere conto che la città, dal primo gennaio 2019, sarà la Capitale europea della cultura e diventerà la protagonista assoluta del panorama culturale italiano ed europeo…”.Ciò non toglie, che grazie a Samanta Togni, che sara’ la “speciale” guida turistica de “L’Anno che Verrà ”, il pubblico a casa potrà anche scoprire le tante sorprendenti località della Regione Basilicata.

Per aspettare e brindare al nuovo anno, la Rai ha strutturato già nella piazza centrale della città di Matera un maxi palco sul quale si darà vita ad un evento di cultura, spettacolo, musica e danza in una kermesse di oltre quattro ore, che sarà trasmessa anche in HD sul Canale 501 e sarà seguito in diretta radiofonica da Rai Radio1 con uno speciale condotto sul posto.

Istrione assoluto della serata sarà il grande Massimo Ranieri, artista poliedrico, a cui faranno compagnìa il trio de “Il Volo”, Malika Ayane, Red Canzian, Fausto Leali, Ivana Spagna, Gianni Togni, Michele Zarrillo e poi ancora Alan Sorrenti, Donatella Rettore, Formerly of Chic e poi ancora, Massimo Di Cataldo, Lisa e i Jalisse, l’Orchestraccia, Edoardo Vianello e i Los Locos. Si suppone che la scaletta accontenterà prima di tutto i più piccoli con l’esibizione di Maggie & Bianca, le star di Rai Ragazzi.

Sotto l’attenta regia di Maurizio Pagnussat, tutti gli artisti saranno accompagnati da una grande orchestra di 30 elementi, diretta dal Maestro Stefano Palatresi che suonerà dal vivo con le coreografie affidate ad un corpo di ballo anch’esso di 30 elementi guidati dal coreografo Fabrizio Mainini.

Come è giusto che sia, in questa serata si esibiranno anche 3 gruppi musicali lucani: i “Tarantolati di Tricarico”, le “Officine Lucane” e dei “Renanera.”