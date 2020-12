"L’anno che verrà", gli ospiti della trasmissione condotta da Amadeus

Ormai manca poco alla fine del 2020 e ci butteremo alle spalle questo anno terribile caratterizzato dal Covid e da tutte le norme che sono state prese in merito. Come ogni anno, a dare l’addio al vecchio anno e tuffarci nel nuovo, ci pensano alcune trasmissioni televisive. Una di queste è sicuramente “L’anno che verrà”, la trasmissione di fine anno condotta da Amadeus. Vediamo quali saranno gli ospiti di quest’anno.

Tra gli ospiti della trasmissione che catapulta i telespettatori nel nuovo anno, ci sarà Gianni Morandi, una icona della musica, ma anche della fiction italiana che allieterà il pubblico con tantissimi brani che hanno segnato la sua carriera. Insieme a lui, nel corso della serata, si alterneranno anche altri artisti, quali Piero Pelù, Arisa, I Ricchi e Poveri, Umberto Tozzi, sino ad arrivare a Rocco Hunt, J-Ax, passando per alcuni talenti di Amici, come Annalisa.

A causa delle norme anti-Covid e con il fatto che bisogna evitare assembramenti, sarà un Capodanno completamente diverso dal solito. La trasmissione deve adeguarsi, proprio come tutti alle norme del Coronavirus. Infatti, l’appuntamento non si svolgerà più a Terni, come preventivato inizialmente, bensì negli studi Fabrizio Frizzi di Roma.

La questione e l’emergenza sanitaria ha inciso anche sugli ospiti che, proprio per evitare assembramenti, non devono essere troppi. Proprio per questa ragione e per il fatto che gli artisti saranno limitati sul palco, hanno molto più tempo e occasione di cantare ed esibirsi, considerando che lo spettacolo ha una durata di tre ore circa.

Ovviamente, insieme a tanta musica e artisti, non manca l’inserto comico rappresentato dalla figura di Nino Frassica che sarà uno dei protagonisti di una fiction Mediaset dal titolo “Fratelli Caputo”,insieme a Cesare Bocci a partire da mercoledì 23 dicembre su Canale 5. Nino Frassica, con le sue gag, divertirà il pubblico con ironia e allegria allontanando, per un attimo, le paure e ansie dell’anno appena trascorso.