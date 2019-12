L’Anno che Verrà 2020, tutte le anticipazioni sul programma di Capodanno

La diciassettesima edizione de “L’anno che verrà” sarà trasmesso in Basilicata, precisamente da piazza Mario Pagano a Potenza. Il programma, per il quinto anno consecutivo, viene condotto da Amadeus.

Come ogni anno, questa trasmissione è concentrata soprattutto sulla musica italiana. E mai come in questa sera gli ospiti presenti saranno davvero numerosi, pronti con i loro cavalli di battaglia per far passare una serata divertente al pubblico. Nella serata ci sarà anche un pizzico di Sanremo grazie alla presenza dei Finalisti di Sanremo Giovani 2019.

Tutte le anticipazioni su “L’anno che verrà”

Sul palcoscenico ci saranno gli Stadio, gruppo italiano che ha vinto il “Festival di Sanremo” nel 2016 con la canzone “Un giorno mi dirai”. Come ci svelano le anticipazioni, saranno presenti in questa serata soprattutto per dare il loro omaggio a Lucio Dalla, essendo nati proprio come band di accompagnamento del cantante bolognese.

In questa serata sarà presente anche Arisa, lucana doc poiché cresciuta a Pignola, un piccolo comune situato nella provincia di Potenza. Presenti anche dei cantanti molto amati dai più giovani, come Rocco Hunt, Benji & Fede, Alberto Urso, Elettra Lamborghini ed i The Kolors. Secondo le anticipazioni sul “Festival di Sanremo”, questi ultimi due potrebbero far parte della kermesse italiana, quindi non va esclusa qualche importante novità. Continuando sull’argomento di Sanremo, saranno presenti in in piazza anche gli otto artisti che al Festival gareggeranno nella sezione Nuove Proposte.

Infine, non mancheranno gli artisti conosciuti per la loro musica leggera. Infatti hanno detto di “sì” Orietta Berti, Marco Masini, Fausto Leali, Riccardo Fogli, Gigi D’Alessio, Antonella Ruggiero, Paolo Vallesi e Ivan Cattaneo. I più attesi però restano Al Bano Carrisi e Romina Power, con i due che solamente nelle ultime ore hanno ufficializzato la loro presenza.