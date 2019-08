"Lamù, la ragazza dello spazio" sarà trasmessa su Mediaset Italia 2

Finalmente l’anime degli anni ‘80 Lamù, la ragazza dello spazio, torna in televisione e per la prima volta sarà trasmessa su un canale Mediaset. L’appuntamento inizierà da Martedì 6 Agosto su Italia 2 (canale 66 del digitale terrestre) proponendo ogni giorno con un doppio episodio a partire dalle ore 19.30.

La celebre serie anime, tratta dal manga di Rumiko Takahashi, che vede come protagonista la conturbante aliena Lamù dai capelli verde rame in costume tigrato e il suo amico Ataru Moroboshi era stata trasmessa per la prima volta in Italia su alcune reti regionali nel 1983 fermandosi all’episodio 129. Fu poi ripresa nel 2010 sul canale satellitare Man-ga (disponibile su Sky al canale 133) per far vedere gli ultimi episodi fino al 195esimo intitolandola “Le nuove avventure di Lamù”. Nel 2011 gli episodi della prima parte sono stati trasmessi anche sul canale Anime Gold per poi ritornare su Man-ga.

Ricordiamo chi è Lamù. Si tratta di una ragazza aliena proveniente dalla stirpe degli Oni, demoni giapponesi che vivono sul pianeta Oniboshi. E’ identificata dalla folta chioma di capelli tra il blu e il verde rame, dal bikini tigrato, orecchie a punta e denti aguzzi. Dotata di poteri come la capacità di volare e di lanciare scariche elettriche di 3000 volt, ereditati dai suoi genitori, è anche molto brava nel costruire marchingegni grazie alla tecnologia alieni con cui riesce a risolvere tutte le problematiche degli amici umani.

Secondo l’idea iniziale del suo creatore, doveva essere solo un comprimario che affiancasse il vero protagonista Ataru Moroboshi di cui si innamora perdutamente ed è molto gelosa. Tuttavia la ragazza spaziale ebbe così tanto successo che dal terzo capitolo del manga divenne addirittura la coprotagonista.

Sembra che Lamù sia il primo di una serie di anime ceduti a Mediaset dalla Yamato perciò potremmo avere belle sorprese sui canali del digitale terrestre in chiaro. In questa nuova versione resta un unico mistero: che sigla verrà utilizzata? Quella storica degli anni ‘80, la nuova sigla targata Yamato interpretata da Stefano Bersola o quella originale giapponese?