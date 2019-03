"L’amore strappato", in arrivo il film con Sabrina Ferilli

A breve Mediaset manderà in onda la fiction di Canale 5 “L’amore strappato” che vede come protagonista Sabrina Ferilli nei panni di una donna che perde il marito accusato ingiustamente di aver abusato della propria figlia.

Il film è diretto da Ricky Tognazzi e sua moglie Simona Izzo, trova spazio attraverso tre puntate (sei episodi in totale da 50 minuti l’uno) e andrà in onda in prima serata la domenica su Canale 5; è stato girato ad Ostia e prodotto da Jeky Productions.

La fiction trae ispirazione dalla storia vera raccontata nel libro”Rapita dalla Giustizia” scritto da Maurizio Tortorella, Angela Locanto (protagonista della storia) e Caterina Guarnieri; anche se con alcune modifiche, le vicende raccontate traggono spunto proprio da questa tranquilla famiglia coinvolta in una drammatica e ingiusta accusa di abuso.

Sabrina Ferilli nei panni della moglie dell’uomo accusato, dovrà dimostrare l’innocenza del marito in tutti i modi e dopo lunghe battaglie finalmente le accuse si riveleranno del tutto false a causa di un errore giudiziario.

Nel frattempo la bambina è in custodia presso una nuova famiglia e la protagonista interpretata da Sabrina Ferilli avrà il difficile ruolo di lottare per riavere indietro la propria piccola; ormai la bambina è da tempo lontana dai propri cari e potrebbe non ricordarsi più dei familiari.

L’attore scelto per interpretaro l’uomo accusato ingiustamente di abusi è Enzo De Caro, già conosciuto nel mondo delle ficion italiane per aver preso parte in “Provaci ancora prof!” nei panni di Renzo, in “Una pallottola nel cuore” nel ruolo di Stefano e “Una donna per amico” dove ha interpretato Piero La Torre.

A completare il cast del film Ottavio Fusco Squitieri, Marco Falagusta, Isabella Aldovini e Gennaro Cannavacciuolo.

La data ufficiale della messa in onda del film è prevista per tre domeniche a partire dal 31 Marzo 2019.