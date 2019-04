L’Amore strappato, anticipazioni ultima puntata: Rosa e Rocco contro tutti per riportare a casa Arianna

Eccoci arrivati al terzo ed ultimo appuntamento con la miniserie televisiva di Canale 5 “L’amore strappato” – magistralmente diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi – che andrà in onda in orima serata domenica 14 aprile sulla rete ammiraglia Mediaset, basata su una storia vera, cioè quella di un clamoroso quanto inqiuetante errore giudiziario.

La vicenda raccontata nella serie tv prende spunta da ciò che è realmente accaduto alla piccola Angela Lucanto nel 1995, raccontata una volta adulta – con l’aiuto dei giornalisti Caterina Guarnieri e Maurizio Tortorella – nel libro “Rapita dalla giustizia”, dove si affronta il tema delle conseguenze di un macroscopico errore della Giustizia.

La determinazione di Rosa e Rocco

Le prime due puntate della fiction hanno catalizzato l’attenzione del pubblico televisivo, che ora si domanda cosa succederà nell’ultima puntata de “L’amore strappato”. La protagonista della miniserie, Rosa, interpretata da una straordinaria Sabrina Ferilli, non si arrenderà al fatto che sia stato disposto l’allontanamento della figlia Arianna.

La piccola, infatti, crescerà lontanta da casa, ma l’obiettivo di Rosa sarà sempre quello di riportare a casa la figlia. Il pregiudizio sociale, gli insulti delle malelingue cercheranno di piegare la donna, che però terrà testa a tutte le maldicenze per riabbracciare ancora la figlia. Rosa scoprirà che Arianna è stata adottata da una famiglia molto giovane e, grazie al prezioso aiuto del suo avvocato, scoprirà il luogo in cui si trova.

Non sarà facile per Rosa riuscire ad ottenere l’identità della famiglia adottiva di Arianna, così l’unica speranza per la donna è quella di appellarsi alla giustizia. Anche il marito di Rosa, Rocco, cercherà di smuovere le acque e attirare l’attenzione dei media sulla loro assurda quanto surreale vicenda.

Il coinvolgimento dei media è stato fatto da Rocco con il preciso intento di portare a conoscenza di tutti i fatti affinché non capitino più errori giudiziari di tale portata. Come è stato svelato dall’attrice Sabrina Ferilli nel corso di una recente partecipazione al “Maurizio Costanzo Show” un’altra famiglia in Italia in questo momento starebbe vivendo una vicenda analoga a quella raccontata nella miniserie.

Il finale della miniserie “L’amore strappato” è fortunatamente a lieto fine, infatti Arianna riuscirà a riabbracciare la sua famiglia d’origine. La difficoltà più grande per Sabrina Ferilli è stata quella di interpretare un personaggio attualmente vivente, anche se non ha mai voluto incontrare la famiglia prima delle riprese, per evitare false aspettative.