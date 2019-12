L’amica geniale, la seconda stagione in arrivo da febbraio

Dopo il grande successo della prima stagione de “L’amica geniale”, la serie tratta dalla quadrilogia di Elena Ferrante e di cui Rai 1 ha mandato in onda lo sceneggiato lo scorso anno, a partire da febbraio 2020 ritorna sempre sugli stessi schermi con il sequel in cui si raccontano le avventure di Lila ed Elena, le due giovani adolescenti che vivono nel rione di Napoli. Ecco cosa lo spettatore vedrà in questa seconda stagione.

La serie parte o meglio riparte dal finale della prima stagione. Una seconda stagione che torna in televisione a partire dal 10 febbraio e diretta, anche in questo capitolo, da Saverio Costanzo. Gli episodi ricalcano la vicenda raccontata in “Storia del nuovo cognome” con otto episodi da 50 minuti ciascuno.

Una serie prodotta in collaborazione con The Apartment e Wildside, parte di Fremantle e Fandango insieme a Rai Fiction e anche con HBO Entertainment e in co-produzione con Umedia. Chi non sta più nella pelle e vuole sapere tutto, può vedere i primi due episodi in anteprima al cinema nei giorni del 27, 28 e 29 gennaio, come già successo con la serie precedente. Una pellicola e un evento che nasce grazie alla collaborazione di Nexo Digital.

In questo nuovo capitolo, le due giovani adolescenti e amiche sono cresciute, hanno 16 anni e si ritrovano in una sorta di punto morto della loro vita. Lila, come si è visto nel finale della scorsa stagione, si è sposata, ma sembra che faccia fatica a vedersi in questa nuova veste. Elena, invece, sempre più brava a scuola, capisce che il rione non è casa sua, ma ha delle difficoltà ad ambientarsi in luoghi diversi da Napoli e la vita fuori.

Durante una vacanza a Ischia, le due giovani rincontrano nuovamente Nino Sarratore, il quale cambia nuovamente la traccia del loro destino e della loro vita. Lila si dedica al commercio di scarpe nel negozio di proprietà della famiglia Solara, mentre Elena decide di trasferirsi a Pisa per frequentare l’università e proseguire gli studi.