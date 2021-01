"L’amica geniale 3": le anticipazioni e quando va in onda

I fan della quadrilogia dei libri di Elena Ferrante che, tanto successo ha ottenuto, stiano tranquilli, perché sono già cominciate, sempre a Napoli le riprese della terza stagione della serie che porta il nome di “Storie di chi fugge e di chi resta”. Una serie che vede tantissime novità in corso d’opera che siamo qui per svelarvi e raccontarvi in modo da non tenervi troppo con il fiato sospeso.

Le due protagoniste, ovvero Gaia Girace e Margherita Mazzucco che, sono entrate fin da subito nei cuori dei telespettatori per le interpretazioni rispettivamente di Lila e Lenù, saranno presenti soltanto per i primi tre episodi della serie in quanto entrano nel mondo adulto con tutto quello che comporta. Per questa ragione, saranno sostituite da interpreti adulte, anche se al momento non si sa ancora chi possa dare loro il volto.

Per quanto riguarda le anticipazioni della terza serie, si può dire che lo scenario non cambia. Siamo sempre a Napoli durante gli anni ’70. Lila dice che, qualora lei dovesse stare male, sarà la sua amica Lenù a doversi occupare del figlio Gennaro. Lila si fidanza con Enzo, mentre Elena torna a Firenze dove sta per sposarsi con Pietro.

Le riprese della fiction sono appena iniziate e, Covid permettendo, bisognerà aspettare ancora un bel po’ prima che i telespettatori possano assistere alla messa in onda della terza stagione che dovrebbe arrivare sugli schermi verso l’autunno del 2021 o gli inizi del 2022. Un’altra novità della serie riguarda il cambio della regia.

Non ci sarà più Saverio Costanzo che ha diretto i precedenti episodi della prima e seconda stagione in quanto sembra voglia prendersi una pausa, ma al suo posto subentra una coppia molto apprezzata e stimata. Si tratta, infatti di Daniele Luchetti ed Emanuele Crialese. Saverio Costanzo potrebbe tornare, sempre secondo i bene informati, nella quarta stagione della serie che, a suo dire, è la migliore.