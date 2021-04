L’amica Geniale 3, colpo di scena nel cast: Gaia Girace non lascia il ruolo di Lila

“Mi spiace lasciare il personaggio di Lila perché ci sto lavorando da tre anni, sto crescendo con lei e mi spiace lasciarla a qualcun altro. Spero che chi prenderà il mio posto la ami almeno un centesimo di quanto la amo io”. Così, con un’intervista a Fanpage, Gaia Girace aveva annunciato il suo addio a L’Amica Geniale, fiction Rai record di ascolti e dal successo internazionale.

Una notizia non felicissima per i tanti telespettatori che hanno seguito, con affetto e appassionamento, le prime due stagioni della serie televisiva italo-statunitense. Qualcosa, però, sembra aver cambiato i piani della giovane attrice vicana, che ha deciso di restare il volto dell’iconica Raffaella Cerullo. Qualche cambiamento nel “cast”, però, ci sarà. Infatti, gli episodi de L’amica Geniale 3 non saranno più diretti dal regista Saverio Costanzo, figlio di Maurizio e creatore della fiction, il cui posto è stato preso da Daniele Lucchetti.

L’amica Geniale – Storia di chi fugge e di chi resta, così si intitola il nuovo capitolo, vedrà le due legatissime amiche alle prese con l’età adulta; tra figli, matrimoni e immancabili nuovi problemi da affrontare. Margherita Mazzucco e Gaia Girace, attualmente appena 18enni, avrebbero dovuto interpretare ancora le due ragazze, ma solo per le prime puntate in modo da lasciare spazio ad attrici più adulte, che fossero in linea con l’età delle due protagoniste, ch enel frattempo sono cresciute e diventate donne. Alla fine la produzione ha optato per un’altra soluzione e ha deciso di non sostituire le due giovanissime interpreti.

A spiegare le motivazioni alla base di tale scelta, proprio il nuovo regista. Daniele Lucchetti, intervistato dal magazine americano Variety, in merito ha dichiarato: “Era importante mantenere lo stessa fisionomia fisica. E poi le attrici sono cresciute. Le vediamo crescere sullo schermo e c’è una palese maturità nelle loro espressioni. Lo stesso vale per il resto degli attori”. Questo vuol dire che durante le riprese Margherita e Gaia saranno invecchiate attraverso una grande lavoro di trucco. E come loro, anche tutti i personaggi secondari.

Quando andrà in onda L’amica Geniale 3?

Le riprese del terzo capitolo della serie televisiva prodotta da The Apartment e Wildside con Rai Fiction e HBO Entertainment sono partite lo scorso novembre. Con alcune scene girate nel suggestivo centro storico di Firenze, si sono poi bloccate a causa, ovviamente, dell’emergenza sanitaria. Ad ogni modo, l’arrivo in tv de L’amica Geniale 3 è previsto per il 2022. Si ipotizza la messa in onda su Raiuno già per i primi mesi dell’anno.

L’amica Geniale – Storia di chi resta e chi fugge: anticipazioni e trama

Come anticipato, oltre a Napoli, le nuovissime puntate de L’amica Geniale saranno ambientata anche a Firenze. Siamo negli anni ’70 e Lila è un’operaia della ditta di Bruno Saccavo, amico di Nino Sarratore conosciuto durante le vacanze ad Ischia, mentre Elena, che è diventata mamma di due bimbe, dopo aver pubblicato il suo primo libro, diventa una scrittrice affermata grazie al sostegno del facoltoso marito. Non mancheranno, poi, scombussolamenti amorosi e ritorni di effetti del passato.

Storia e sceneggiature della serie L’amica Geniale sono dell’autrice dei romanzi Elena Ferrante, Francesco Piccolo, Laura Paolucci e Saverio Costanzo.