L’Amica Geniale 2, anticipazioni trama e data inizio riprese: Lila inizierà una relazione clandestina

Cosa ne pensa l’autore

Tiziana Terranova - La prima stagione de L'Amica Geniale ha stregato ed appassionato in tanti, che nelle vite delle due protagoniste hanno rivisto parti di se stessi, tra gioie e dolori. L'Amica Geniale infatti non è un mero romanzo, ma è drammatico realismo, entusiasmante riscatto non solo dalla povertà ma anche e soprattutto dalla condizione di subordine in cui erano costrette le donne di quel periodo, il folle amore, la profondità ed il rispetto dei valori, l'importanza della formazione e dell'educazione, il desiderio di cultura e tanto tanto altro.