L’amica geniale 2, anticipazioni seconda puntata del 17 febbraio: grande tensione tra Elena e Lila

Grande debutto per la seconda stagione de “L’amica geniale 2- Storia del nuovo cognome” che ha registrato, durante la prima puntata, ascolti record che hanno raggiunto il 29.3% di share cosi da tenere incollati davanti al televisione quasi 7 milioni di spettatori.

La serie, diretta dal talentuoso Saverio Costanzo, è tratta dai prestigiosi romanzi di Elena Ferrante che con i suoi racconti, convertiti in fiction, ha conquistato l’attenzione della critica internazionale che è rimasta stregata dai personaggi e dalla cruda realtà descritta dalla scrittrice.

Anticipazioni seconda puntata: Il ritorno di Nino Serratore

Lunedì 17 febbraio, in prima serata su Rai 1, andrà in onda la seconda puntata de “L’amica geniale 2” composta da due entusiasmanti episodi intitolati “Scancellare” e ” Il bacio”. Nella prima parte della puntata, Lila inizia a lavorare alla salumeria Carracci e, fin da subito, dimostra tutto il suo furbo e abile temperamento in grado di far lievitare i guadagni. La ragazza, carismatica e determinata, riesce a farsi valere e a dominare su ogni problema.

Nel frattempo, la sua foto di nozze viene esposta in vetrina in un negozio in centro, dove i passanti rimangono notevolmente attratti da tanta bellezza. Intanto gli affari tra il marito di Lila e i Solara iniziano a vacillare e non mancheranno pesanti liti e rancori tra le due famiglie. Anche in questo caso, Lila riuscirà ad imporsi e a superare questo ennesimo ostacolo.

Nell’episodio intitolato “Il bacio” si scopre che Rino e Pinuccia aspettano un bambino cosi da avviare immediatamente i preparativi per il loro rapido matrimonio che sarà caratterizzato dall’ira delle loro rispettive famiglie. Per placare gli animi, Lila decide di accompagnare la cognata Pinuccia in villeggiatura e insieme ad Elena decidono di partire per Ischia.

In tale occasione, le due strette amiche incontrano casualmente Nino e Bruno, vecchi amici del rione, e con loro trascorreranno grandi momenti di svago e divertimento. Quando Stefano e Rino arrivano a Ischia per ricongiungersi con le loro donne, iniziano a nascere le prime tensioni degenerando in forti litigi. Lila non nasconde il fastidio di ritrovarsi in vacanza il violento marito e, tale nervosa situazione, la porta a schiantarsi contro Elena.

Quest’ultima, abbandonata dal fidanzato Antonio, rimane affascinata dalla libertà e dalla grinta di Nino Serratore e cosi inizia ad avvicinarsi sempre di più a lui. Nino, ambizioso studente universitario, riuscirà ad alleviare le oppressioni che soffocano Elena, tanto da offrire alla ragazza una nuova ondata di positività per proseguire i suoi studi. Questo nuovo rapporto tra Elena e Nino, darà molto fastidio a Lila che non appoggerà le scelte dell’amica mettendo in pericolo anche la loro amicizia con una confessione molto pesante.