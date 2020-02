L’amica geniale 2, anticipazioni prima puntata del 10 febbraio: il calvario di Lila e la rinascita di Elena

Sta per terminare la grande attesa per l’amata fiction “L’amica geniale 2 – La storia del nuovo cognome” che andrà in onda lunedì 10 febbraio su Rai 1. La seconda stagione, tratta dall’omonimo best seller mondiale della prestigiosa scrittrice partenopea Elena Ferrante, è composta da otto inediti episodi suddivisi in quattro entusiasmanti puntate.

Il nuovo capitolo narrativo riprende esattamente da dove è stata interrotta la prima parte della storia. Dopo il matrimonio con Stefano, Lila inizia a vivere un calvario insopportabile: l’assunzione del cognome del potente marito la fa sentire smarrita e diversa. La scoperta dell’accordo segreto di Stefano con i Solara, spezza completamente la serenità di Lila che nutre disperatamente la sensazione di essere diventata una proprietà dell’uomo violento che ha sposato.

Al contrario, Elena continua ad eccellere nel suo percorso di studi ma proprio durante il matrimonio di Lila, di fronte a certe menzogne e giochi di potere, la giovane ragazza si rende conto di non appartenere più al rione dove è cresciuta. Il viaggio di nozze ad Amalfi non riserva ricordi positivi per Lila, la ragazza torna dall’amica Elena con lividi visibili addosso.

Nel frattempo, Antonio scopre che Elena ha chiesto aiuto alla famiglia Solara per evitargli la leva militare e umiliato decide di lasciare la ragazza. Successivamente durante una vacanza ad Ischia, le due ragazze incontrano il loro amico d’infanzia Nino Serratore, diventato un ambizioso studente universitario. Questo incontro fortuito cambierà per sempre il loro legale: Elena, decisa a diventare una donna influente, sceglie di trasferirsi a Pisa con lo scopo di continuare i suoi studi; invece Lila rimane bloccata nella sua posizione, oppressa dalle direttive del negozio di calzature dei Solara.

Questo nuovo capitolo, diretto nuovamente dal talentuoso Saverio Costanzo, evidenzia maggiormente le diversità caratteriali delle due storiche amiche: Lila vive imprigionata in una vita che non desidera cosi da sognare un destino diverso invece Elena vive la sua giovinezza con tanta spensieratezza, purtroppo temporanea. Quest’ultima, nonostante il percorso intrapreso, rimarrà avvolta da dubbi e incertezze che assaliranno la sua autostima: sarà la conoscenza con Francesco Mari, suo nuovo fidanzato, che la spronerà a superare le sue insicurezze.