"L’allieva 3", la trama della serie: Alice e Claudio cercano di sposarsi

In autunno potremmo assistere alla terza serie della fiction “L’Allieva 3“, tratta dai romanzi di Alessia Gazzola, i protagonisti sono Alessandra Mastronardi nel ruolo di Alice e Lino Guanciale nel ruolo del dottor Claudio Conforti. Al momento non è ancora stato comunicato se questa sarà l’ultima serie. Le riprese di questa terza serie erano iniziate prima del lockdown per poi essere state interrotte e riprese qualche settimana fa.

Nelle nuove puntate della fiction Alice non è più un allieva ma è diventata medico legale. La ragazza ha finito la specializzazione ed è diventata un medico legale a tutti gli effetti così come il suo mentore e fidanzato dottor Claudio Conforti ossia Luca guanciale. Il rapporto tra i due sarà messo a dura prova ed anche le loro prospettive di matrimonio saranno complicate. Rendere difficile la loro relazione sarà la crescente autonomia professionale di Alice unita alla nuova direttrice dell’Istituto di medicina legale, la professoressa Andrea Manes interpretata da Antonia liskova.

Alice è affascinata dal carisma della nuova direttrice di medicina legale ed è affascinata dalla sua sfavillante carriera che ritiene essere simbolo di intraprendenza ed è successo femminile. Andrea, la direttrice di medicina legale, sceglie Alice come assistente personale ricoprendola di incarichi di responsabilità e aspettative con il risultato di monopolizzare completamente la vita della ragazza.

Un’altra situazione che porterà scompiglio alla relazione tra Alice e Claudio è l’arrivo del nuovo personaggio Giacomo, interpretato da Sergio Assisi, che è il fratello maggiore di Claudio. I fratelli sono due persone estremamente diverse Giacomo è tornato dopo 15 anni di vita in Brasile. I due sono agli antipodi, Claudio è preciso mentre Giacomo è completamente fuori dagli schemi. Il suo arrivo fa riaprire delle vecchie ferite che portano Claudio e Alice a prendere delle decisioni difficili.

In questa terza serie ci saranno moltissime novità sia nell’istituto di medicina legale che all’interno della Questura, sarà una serie ricca di colpi di scena con diversi casi gialli intriganti che si intrecciano a delle segrete colpe del passato che porteranno i protagonisti a sbagliare nel presente. La serie dura sei prime serate su Rai1 ed è stata prodotta da Rai Fiction ed Endemol Shine Italy.