L’Allieva 3: la nuova puntata slitta al 18 ottobre, Alice e Claudio si allontanano

Cosa ne pensa l’autore

Carola Mulfari - L'attesa per assistere alla nuova puntata de L'allieva si allunga: purtroppo (o per fortuna, per i tifosi), infatti, la partita Italia-Polonia farà slittare di un'altra settimana la messa in onda della terza puntata. Altra nota dolente, il rapporto tra Alice e Claudio: dopo una partenza idilliaca, in cui finalmente la relazione tra i due medici legali sembrava essere sul punto di sfociare in un bellissimo matrimonio, ora c'è stata una brusca frenata. Riusciranno i nostri a realizzare il loro sogno d'amore?