L’Allieva 3, domenica 27 la prima puntata: Alice e Claudio vicini al matrimonio

Dopo mesi di attesa, finalmente L’Allieva sta per tornare su Rai 1, per la gioia di tutti i fan della serie e sopratutto della storia d’amore tra Alice Allevi (Alessandra Mastronardi) e Claudio Conforti (Lino Guanciale): domenica 27 settembre, infatti, andrà in onda in prima serata la prima puntata della terza serie.

Molti punti della trama di questa ultima stagione della fiction sono ancora oscuri, ma ciò che è certo è che il rapporto tra Alice e Claudio non sarà più lo stesso e ad essere in difficoltà sarà, per la prima volta dopo anni, proprio CC mentre Alice acquisirà sempre più consapevolezza in sè stessa ed autostima.

L’allieva, infatti, smetterà di essere tale e comincerà un percorso professionale proprio, dal quale Conforti si sentirà escluso e faticherà molto a fare un ulteriore salto di qualità nella propria carriera. Dal punto di vista sentimentale, poi, non mancheranno i comici battibecchi tra i due innamorati, sebbene in questa nuova stagione Alice e Claudio raggiungeranno una certa stabilità nella loro relazione.

Alice continuerà a sognare il matrimonio con il suo Claudio, ma ben presto questo sogno potrebbe diventare realtà: nel promo della prima puntata, infatti, compaiono i due protagonisti all’interno dell’istituto di medicina legale e proprio durante un’autopsia, Alice riceverà la tanto agognata proposta di matrimonio dal suo Claudio. Ma i due riusciranno davvero a convolare a nozze o qualcosa si metterà in mezzo al loro sogno d’amore?

Nella nuova stagione, infatti, non mancheranno i colpi di scena e le new entry: tra tutte una particolare menzione va a Sergio Assisi, che vestirà i panni del misterio fratello di Claudio Conforti e Antonia Liskova, la quale invece interpreterà il personaggio della nuova Suprema, che si metterà a capo dell’istituto di medicina legale nel quale lavorano Claudio e Alice e porterà scompiglio sul lavoro e nella coppia.