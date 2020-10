L’Allieva 3, domenica 25 ottobre: salta il matrimonio tra Alice e Claudio

La quarta puntata de L’Allieva andrà in onda domenica 25 ottobre e anche questa volta non mancheranno certo i colpi di scena: Alice, infatti, dopo aver visto Claudio in compagnia di una donna misteriosa, è sicura che il suo fidanzato l’abbia tradita e per questo motivo decide di far saltare il loro matrimonio.

Nel primo dei due episodi in onda domenica 25 ottobre, intitolato Morte di un trapper, Alice continua a chiedersi chi sia la misteriosa donna che ha visto in compagnia di Claudio nella notte ed è sempre più convinta che il suo fidanzato la stia tradendo: questa convinzione la fa soffrire molto e arriva a prendere una decisione molto dura, ovvero quella di lasciare Conforti, il quale è a sua volta molto arrabbiato con Alice per non avere fiducia in lui.

Nello stesso tempo Alice viene nuovamente coinvolta in un caso dalla Suprema Andrea Manes, la quale le chiede di intervenire su un caso di omicidio di un trapper: la Allevi deve mettersi ad indagare e consegnare al più presto la perizia.

Nel secondo episodio, Ferro 9, continuano i litigi tra Claudio ed Alice a causa della gelosia e i due medici legali sembrano avere definitivamente perso la loro complicità. Intanto, i due devono occuparsi di un’altra faccenda spinosa: Giacomo, il fratello di Claudio che si occupa di costruire scuole nei paesi più poveri del mondo, viene improvvisamente arrestato dalla polizia con l’accusa di aver ucciso un industriale all’interno di un golf club.

Silvia, amica di Alice nonché vicequestore di polizia, indagando sul caso di Giacomo, scopre alcune importanti verità circa il rapporto tra Claudio e suo fratello. Alice e Claudio, comunque sono convinti dell’innocenza dell’uomo e non pensano che possa aver compiuto un gesto tanto grave: dimostrare la sua innocenza, però, non sarà così semplice dato che tutti gli indizi sembrano proprio portare a lui.