L’allieva 3, Dario Aita: "Tra me e la Mastronardi una bella amicizia"

Questa sera, i fan de L’allieva di Alessia Gazzola, sono in attesa di guardare l’ultima puntata della serie televisiva con protagonista Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale. Oltre a questa fiction, i telespettatori potranno continuare a vedere i lavori di Guanciale, in quanto da domenica 31 maggio vanno in onda, sempre su Rai 1, le repliche di “Non dirlo al mio capo” con Vanessa Incontrada.

Insieme a Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi, uno dei protagonisti de L’allieva 2, in onda su Rai 1 con l’ultima puntata che andrà in onda domenica 24 maggio, è Dario Aita che nella serie ha il ruolo di Arthur Malcomess. Salvo imprevisti, l’attore è parte della terza stagione della fiction. La storia tra lui Alice Allevi ha fatto sognare moltissimi telespettatori, anche se non è andata a buon fine.

Nella terza stagione, sembra che Arthur farà di tutto per riuscire a tornare insieme ad Alice, anche se lei ha occhi solo per Claudio, interpretato da Guanciale. Nel frattempo, l’attore ha concesso una intervista su Tv Mia in cui ha parlato del suo rapporto con Alessandra Mastronardi usando queste parole: “Con Alessandra c’è un bel rapporto di amicizia e spero di poter tornare presto sul set con lei. L’allieva è stata un’esperienza bellissima”.

Oltre a lavorare ne L’Allieva, Aita è stato anche uno degli interpreti dell’ultima stagione di “Don Matteo” nei panni di Sergio La Cava. L’attore ha anche raccontato che il suo mestiere è nato per caso. Accompagnando un’amica a dei provini, ha deciso di presentarsi anche lui con un monologo improvvisato e, da quel momento, è partita la sua carriera nel mondo della recitazione con dei piccoli ruoli fino al grande successo.

Nell’ultima puntata della serie Claudio decide di far conoscere ad Alice i suoi genitori in modo da cementificare la loro relazione. Nel frattempo, le cose prendono una brutta piega, in quanto Callegaris, davanti all’istituto di medicina legale, viene attraversato da un colpo di pistola per difendere Einardi. Riuscirà a cavarsela?