L’Allieva 3, anticipazioni: un nuovo look per la protagonista Alice Allevi, Sergio Assisi new entry

Nella terza stagione della serie televisiva “L’allieva”, ispirata alla penna della scrittrice Alessia Gazzola, assistiamo a nuovi colpi di scena nella vita dei personaggi principali. Un esempio si ritrova nella figura di Alice Allevi che fa ritorno con un nuovo look, come possono dimostrare le immagini presenti sul set della fiction.

Ci sarà il ritorno alla coda per l’attrice Alessandra Mastronardi che torna a vestire i panni della dottoressa. Le riprese della terza stagione hanno avuto inizio il 28 novembre nella città di Roma e c’era grande attesa per il successivo ciak tra il 16 e il 18 dicembre, nella città di Roma. Le riprese della fiction si sono svolte in diverse zone, tra le quali spicca il Gianicolo, a Villa Borghese.

La presenza di nuovi attori

Nei più recenti scatti la Mastronardi è stata vista mentre girava le riprese per Trastevere e per questo motivo i fan hanno cercato di conoscerne i particolari. Le persone si sono accorte della presenza di Alessandra Mastronardi nelle vicinanze di un negozio di rilievo, il cui titolo è “La soffitta”. Quest’ultima sarebbe la boutique della quale si parla nel romanzo dal titolo “Arabesque”.

In quest’ultimo il personaggio di Alice decide di comprare l’abito che porta la firma di Schiaparelli. Tra il 16 e il 18 dicembre la protagonista della fiction ha girato le riprese nella provincia di Roma. Di conseguenza sono state chiuse delle strade, tra le quali si possono ricordare il parcheggio di via San Bartolomeo.

Inoltre sul set de L’allieva c’è stato il ritorno del protagonista maschile Lino Guanciale che si trovato a essere molto impegnato a teatro, in seguito alla regia della commedia intitolata “Le nozze”. Ci sono delle novità all’interno della serie tv e un esempio si ritrova nella presenza di new entry, tra le quali spicca il nome dell’attore Sergio Assisi.