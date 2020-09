L’Allieva 3, anticipazioni terza puntata: Alice e Claudio in crisi?

Ha debuttato su Rai 1 domenica 27 settembre la terza stagione de L’Allieva, la celebre fiction targata Rai con protagonisti Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale rispettivamente nei panni di Alice Allevi e Claudio Conforti. La prima puntata ha riscosso un grandissimo successo e – mentre i due attori non chiudono alla possibilità di girare una quarta stagione – i fan già si interrogano sul matrimonio dei loro beniamini: Alice e Claudio coroneranno davvero il loro sogno d’amore?

Domenica 4 ottobre andranno in onda in prima serata il terzo e il quarto episodio della serie, intitolati rispettivamente Il coltello di Yanagiba e Stuntgirl. Nel terzo episodio Alice si troverà a vivere a stretto contatto con Giacomo, interpretato da Sergio Assisi, il misterioso fratello di Claudio, di cui nessuno conoscenza l’esistenza. Proprio a proposito di ciò Alice cerca di scoprire il motivo che ha portato Claudio ad allontanare il fratello, ma Conforti non vuole svelare nulla a proposito del loro passato. Un giorno, però, Giacomo incontra la Suprema, Andrea Manes, e questo incontro genererà molto fastidio in CC.

Dal punto di vista lavorativo, Alice si trova alle prese con un nuovo caso di omicidio: questa volta dovrà confrontarsi con la morte misteriosa di una sushi chef.

Nel quarto episodio, Stuntgirl, una controfigura morirà in quello che sembra essere un tragico incidente. Questo caso assorbirà completamente Alice, mettendo a rischio persino la sua relazione con Claudio: la giovane dottoressa, infatti, dimentica di presentarsi ad un appuntamento con il suo fidanzato.

Marco e Lara, intanto, devono prendere una decisione che riguarda il loro futuro e quello della loro bambina Camilla. Alice, mentre si trova al’interno dell’isituto Legale di medicina, viene a conoscenza di un segreto che riguarda la nuova Suprema.

New entry di questa terza stagione della serie sono: Antonia Liskova nei panni di Andrea Manes e Sergio Assisi in quelli di Giacomo Conforti.