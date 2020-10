L’Allieva 3, anticipazioni puntata del 1° novembre: Claudio sempre più confuso

Anche la terza stagione de L’Allieva è giunta al giro di boa: domenica 1 novembre, infatti, andrà in onda su Rai Uno la quinta puntata della fiction con protagonisti Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale nei panni dei medici legali Alice Allevi e Claudio Conforti.

Nel primo dei due episodi che andranno in onda la prossima domenica, intitolato Due funerali e nessun matrimonio, Alice è alle prese con la morte di un anziano playboy, che perde la vita mentre si trovava ad un funerale a cui stava presenziando anche nonna Amalia, la nonna di Alice, la quale viene suo malgrado coinvolta nelle indagini avviate per chiarire le circostanze misteriose in cui l’uomo ha perso la vita. Alle analisi prende parte anche la collega nonché cognata di Alice, Lara e per potersi dedicare a pieno al loro lavoro le due decidono di affidare Camilla, la figlia di Lara e Marco – fratello di Alice – alle cure della loro coinquilina, la quale si rivela ancora una volta una baby sitter inaffidabile.

Paolone, intanto, si ritrova iscritto a sua insaputa ad un concorso di cucina, mentre Alice cerca di trovare un modo per dimostrare l’innocenza di Giacomo, il fratello di Claudio, sospettato dell’omicidio di un imprenditore e per questo incarcerato. La soluzione a cui arriva, però, rischia di essere molto pericolosa.

Nel secondo episodio, intitolato Parkour, Claudio si trova in grande confusione: da un lato, infatti, non riesce a perdonare Alice per non avere avuto fiducia in lui, mentre dall’altro teme che la sua ex fidanzata possa mettersi nei guai cercando di aiutare il fratello.

Inoltre, Alice dovrà occuparsi dei rilievi sulla morte di un ragazzo deceduto mentre faceva parkour. Erika, infatuata fino ad ora del loro giovane collega specializzando, capisce invece di provare qualcosa in più per Paolone, che però decide inaspettatamente di allontanarsi da lei.