"L’allieva 2", dal 19 aprile ritornano le repliche su Rai 1

Lino Guanciale ritorna su Rai 1 con le repliche di una delle fiction più amate dal pubblico. Si tratta della seconda stagione della serie televisiva “L’allieva” che vede l’attore avezzanese fare coppia con la collega Alessandra Mastronardi.

Da domenica 19 aprile andrà in onda in prima serata su Rai la fiction ispirata alla penna della scrittrice Alessia Gazzola che è riuscita sin da subito a sorprendere i milioni di telespettatori. L’allieva 2 farà compagnia al pubblico in questo periodo di pandemia da Covid-19 che vede costrette le persone a rimanere a casa.

L’arrivo di nuovi protagonisti nella terza stagione della serie televisiva in onda su Rai Uno nel mese di ottobre 2020

Si tratta di uno dei motivi per i quali sono state interrotte le riprese della terza stagione de L’allieva. Nonostante ciò, dovrebbero esserci i presupposti per assistere alla messa in onda de L’allieva 3 il prossimo autunno. Nel frattempo i fan possono rallegrarsi con la seconda stagione che vede Alice Allevi alle prese con nuovi intrecci amorosi.

Ci sono i due innamorati che hanno dei comportamenti opposti nel tentativo di conquistare la giovane dottoressa, vista la presenza nella seconda stagione di Giorgio Marchesi. Quest’ultimo dovrebbe essere uno dei protagonisti delle prime puntate della terza stagione de L’allieva.

Ne L’allieva 2 si crea un triangolo amoroso, in quanto non si può dimenticare l’attore Dario Aita nei panni di Arthur Malcolmess, di ritorno a Roma per amore di Alice. Lino Guanciale aveva annunciato la sospensione delle puntate della terza stagione de L’allieva a causa della situazione emergenziale. Ci sono delle novità per quanto riguarda il cast, con l’arrivo di personaggi noti interpretati da attori e attrici conosciuti dal grande pubblico. Spiccano i nomi di due new entry come Sergio Asssi e Antonia Liskova (la nuova direttrice dell’istituto di medicina legale).