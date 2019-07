LA7, incendio durante il TG: l’ironia di Enrico Mentana

Dal lunedì al venerdì, nella edizione delle 20:00, il tg di LA7 viene condotto da Enrico Mentana, mentre nel weekend e nei giorni festivi da Francesca Fanuele e Paolo Celata. L’attuale direttore del telegiornale della rete è proprio Enrico Mentana, che ha assunto questo ruolo nel 2010, ed i vicedirettori sono Pina Debbi, Edgardo Gulotta, Andrea Pancani e Gaia Tortora.

Nell’ultima diretta del TG LA7, condotto proprio da Enrico Mentana, è successo un fatto poco piacevole. Infatti nello studio del telegiornale, ubicato a via Umberto Novaro a Roma, è scoppiato un incendio. Per questo motivo, il direttore si è trovato costretto a interrompere la diretta durante la sua intervista alla giornalista e conduttrice televisiva italiana Milena Gabanelli.

Fortunatamente nell’incendio, che ha colpito il tetto, non si contano feriti e la struttura sembra essere rimasta intatta. Quindi non va escluso che la prossima edizione del TG delle 20:00 potrebbe andare in onda già da domani.

L’ironia di Enrico Mentana e i commenti dal web

Enrico Mentana, con la sua solita ironia, ha cercato di alleggerire il tutto prima con una battuta sulla chiusura di Piazza Affari: “Speriamo di essere sfuggiti alle fiamme. Non sfuggite voi alla Borsa” e successivamente chiude il TG in questa maniera: “Siamo scesi di tre piani in questo studio perché lo studio era fuori uso. Ci vediamo domani sera, fiamme permettendo”. Successivamente, sul suo profilo di Instagram, che conta ben 395 mila followers, ha pubblicato una foto dell’incendio con sopra scritto: “Il mio povero studio”.

Mentana è rientrato immediatamente nei trend topic su Twitter, ed in tanti hanno fatto i complimenti per il suo comportamento: “Nei minuti finali del #tgla7 il direttore #Mentana annuncia fiamme nello studio Poi manda la pubblicità e scende eroicamente negli studi di #inonda pur concludere le notizie e lasciarci il suo mitico “a domani sera buonasera” NUMERO UNO…sempre!”.