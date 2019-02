La Vita in Diretta, Serena Rossi svela le parole d’affetto di Loredana Bertè

Serena Rossi è stata una splendida Mimì nel film Io Sono Mia in onda ieri sera 12 febbraio 2019 su Rai1 e nei giorni scorsi, presente come ospite al teatro Ariston, è riuscita a tirare fuori quel dolore fortissimo che la cantautrice dall’animo fragile aveva provato negli anni in cui tutto sembrava remarle contro.

Il film infatti ha raccontato in tutto e per tutto non solo la vita alquanto ricca di emozioni ma anche tanto travagliata della cantante ma soprattutto la morte avvenuta nel 1995. Uscito nelle sale cinematografiche all’inizio del 2019 è stato visto anche dalla sorella di Mimì ovvero Loredana Bertè che, emozionatissima, non ha potuto fare a meno che abbracciare fortemente Serena.

Sempre in quell’occasione, la stessa Loredana aveva sussurrato qualcosa di molto importante all’orecchio dell’attrice tanto da farla addirittura piangere e commuovere. Ieri, 12 febbraio 2019, ospite del programma La Vita in Diretta, Serena Rossi ha voluto rivelare quali erano state quelle parole tanto toccanti.

“Mi ha abbracciato e mi ha detto: Si vede che le hai voluto bene. E io sono scoppiata a piangere” ha infatti confessato Serena spiegando altresì la sua grande forza di interpretare il personaggio di Mimì non solo sul set del film ma soprattutto al di fuori. Anche Loredana Bertè sembra dunque esserne rimasta molto impressionata e proprio per questo motivo terminata la sua avventura a Sanremo è intervenuta sul suo profilo Instagram.

La cantante infatti ha pubblicato una foto in cui abbraccia Serena corredato della didascalia “Ricordatevi che stasera verrà trasmesso il film “Io sono Mia” In prima serata “ al quale non sono di certo mancati i commenti dei tantissimi follower della cantante “Tua sorella era speciale e tu una forza della natura. Io me la ricordo benissimo ogni volta che cantava era un’emozione” e ancora “Un film molto commovente !! Grande attrice grande mimi e te lori grandissima!!”.