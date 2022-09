"La vita in diretta", Rosanna Cancellieri contro Chiara Ferragni: "Non ha talenti, sa fare solo esibizionismo"

Ascolta questo articolo

Nuova pioggia di critiche per Chiara Ferragni. L’imprenditrice, fondatrice del marchio “Chiara Ferragni collection” e vera star su Instagram con quasi 28 milioni di seguaci, in questi giorni sta facendo discutere per essere andata in elicottero a fare un aperitivo su un ghiacciaio.

Di questo argomento se ne è parlato anche durante l’ultima diretta de “La vita in diretta“, il rotocalco di Rai 1 condotto da Alberto Matano. Ad andarci giù pesante ci pensa Rosanna Cancellieri, la giornalista volto storico del TG3, ove l’accusa di essere solamente un’esibizionista con nessun talento.

L’accusa di Rosanna Cancellieri nei confronti di Chiara Ferragni

“Cosa vi aspettavate da Chiara Ferragni? Mi pare che abbia festeggiato un compleanno con lancio di pomodori e cetrioli ad un supermercato” rivela la Cancellieri come riportato testualmente dal sito “Leggo“: “Non credo che abbia altro che ostentare e far vedere quello che fa, cercando di stupire, perché poi quello che fa deve essere sempre un po’ sopra le righe, visto che poi altri talenti non credo che ne abbia“.

Negli studi le viene poi ricordato che si tratta di un’imprenditrice piuttosto stimata sia in Italia che nel mondo, ma anche in questa circostanza la giornalista non sembra essere molto d’accordo: “Attenzione, questo è un argomento delicato: io stimo altri imprenditori che hanno messo sul mercato qualità, prodotti, concetti, imprese… Lei ha messo su il suo Truman Show. Ma che talento hanno? Quello dell’esibizionismo. […] Questa è gente che viene usata per pubblicità, ma non è che li dobbiamo celebrare per forza”.

L’unica ad aver spezzato una lancia a favore di Chiara Ferragni negli studi di Rai 1 è stata Stefania Orlando, l’ex concorrente del “Grande Fratello Vip”, ricordando sia agli ospiti di Alberto Matano che al pubblico da casa nel ricordare la moglie di Fedez anche per le cose buone che sta facendo per le donne.