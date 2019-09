"La Vita In Diretta" rimandata a lunedì: blackout negli studi della Rai

Guasto tecnico nello studio de La Vita In Diretta. Rai 1 è stata costretta a cambiare il palinsesto di ieri pomeriggio 27 settembre. E’ stato il presentatore Alberto Matano a darne la notizia su Instagram, raccontando al suo pubblico cosa è accaduto in studio della trasmissione della prima rete Rai. Matano, ora approdato alla conduzione assieme a Lorella Cuccarini, ha dichiarato che c’è stato un blackout elettrico che ha mandato in tilt il centro di produzione di via Teulada quando stava per partire il programma.

“C’è un blackout in corso. Credo che non andremo in onda” ha raccontato il giornalista e presentatore in diretta su Instagram. Nel frattempo i telespettatori che seguono tutti i giorni La Vita in Diretta, si sono chiesti se ciò che è successo fosse stato soltanto uno scherzo. Alcuni che sono andati a sbirciare le notizie sul web hanno intuito che il grande blackout che ha fatto sospendere la puntata del programma di Rai 1 era la pura realtà.

Al posto de La Vita in diretta, Rai 1 ha trasmesso in onda frammenti di Techetechete e poi la replica della prima puntata di Imma Tataranni-Sostituto Procuratore. Dopodiché è apparsa la seguente comunicazione “Ci scusiamo con i nostri telespettatori , per motivi di problematiche tecniche La Vita in diretta tornerà in onda lunedì”.

La Rai ha fatto sapere attraverso una nota che a causa di problemi fornitura elettrica che hanno colpito la sede di via Teulada, impedendo la messa in onda de La Vita In Diretta, l’amministratore delegato Fabrizio Salini ha avviato un rapido audit per accertamenti sulle responsabilità.

Inoltre anche il consigliere Rai eletto dai dipendenti Riccardo Laganà, ha confermato che avrebbe segnalato al cda quanto successo in via Teulada, dichiarando che occorre un valido programma di manutenzione e aggiornamento tecnologico per garantire continuità e qualità del servizio ai cittadini. Nella serata di ieri 27 settembre è intervenuto anche il presidente Foa che ha chiesto che l’audit fosse approvato da lui stesso in quanto ne è titolare.