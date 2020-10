La Vita in Diretta, Maria Monsè parla dei ritocchini della figlia 14enne al naso: "Merito un premio, lei è molto matura"

In una vecchia intervista rilasciata a “Pomeriggio Cinque“, il talk show pomeridiano condotto da Barbara D’Urso, per la prima volta Maria Monsè ha voluto parlare della figlia Perla Maria. In particolar modo ha dichiarato di aver acconsentito, dopo aver avuto un lungo dialogo dapprima con il marito e poi la psicologa, a farle fare un piccolo intervento al naso.

A questa notizia viene dedicata anche la copertina del settimanale “Nuovo“, diretto da Riccardo Signoretti, ove vengono spiegati i dettagli dietro a questa operazione. La scelta della Monsè è stata duramente attaccata dagli ospiti di “Pomeriggio Cinque” e soprattutto dagli utenti social, ove viene sottolineato che all’età di 14 anni è rischioso farsi un intervento del genere.

Maria Monsè rompe il silenzio su Perla Maria

Nella giornata di ieri l’attrice ha rilasciato una nuova intervista a “La vita in diretta“, il rotocalco di attualità condotto da Alberto Matano. In questa circostanza si dichiara meravigliata per le critiche ricevute, aggiungendo di aver preso questa decisione solamente per rendere felice la propria bambina.

Più precisamente commenta così la decisione di far fare un intervento al naso a Perla Maria: “A questa età le ragazze di oggi sono già piccole donne. E poi Perla è molto matura. Non capisco perché avrebbe dovuto convivere con questo problema. Dovrei essere premiata per il fatto di aver reso felice mia figlia. Ed a differenza di come mi vogliono far apparire, io volevo lanciare un messaggio alle ragazze che se hanno un complesso invece di aspettare i 18 anni possono superarlo prima”.

Queste dichiarazioni però hanno convinto poco gli ospiti de “La vita in diretta”. Per esempio Ema Stokholma, disc jockey e conduttrice radiofonica, rivela che ci vorrebbe l’intervento di un assistente sociale, anche se Alberto Matano la blocca subito precisando che forse farli intervenire su queste questioni così futili sia esagerato.