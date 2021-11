"La vita in diretta", Mara Venier fa una rivelazione clamorosa: Pierpaolo Pretelli fisso a "Domenica In"

Momento d’oro per Pierpaolo Pretelli. L’ex velino di “Striscia la notizia”, dopo l’esperienza vissuta nella casa del “Grande Fratello Vip”, ha trovato l’amore e un salto di carriera. Lo scorso anno Pier, nella casa più spiata d’Italia si è piazzato al secondo posto, alle spalle di Tommaso Zorzi. Da allora è stato tutto un crescendo. Nella casa ha conosciuto la sua attuale compagna, Giulia Salemi.

Durante l’estate ha inciso un brano e da lì, Carlo Conti lo ha voluto nella nuova edizione di “Tale e quale show”. A Tale e quale, Pretelli sta facendo delle ottime imitazioni, tanto che la giuria lo premia spesso. Adesso per l’ex gieffino c’è una grossa novità: “Domenica In“. Andando con ordine, Mara Venier è stata ospite a “La vita in diretta” e durante la puntata del 1 novembre ha sganciato la bomba.

Non si tratta di un’indiscrezione ma di una vera e propria ufficialità: Pierpaolo Pretelli sarà ospite fisso a “Domenica In”. Non appena Pretelli concluderà la sua avventura con Carlo Conti, approderà direttamente alla corte della zia Mara. La Venier, ospite da Matano ha dichiarato: “Voglio condividere questa cosa che solo io e Pier sappiamo. Sto pensando a lui all’interno della Domenica In in corso“.

Pronta è arrivata la reazione dell’ex velino, il quale ha ironizzato imitando Cristiano Malgioglio: “Scoop, questa è una notizia devastante… pazzesco“. “Ora finisce Tale e Quale, sto già pensando a un gioco molto forte da affidargli“, ha proseguito Mara e ancora una volta Pier ha replicato divertito: “Io pensavo che dopo Tale e Quale fossi disoccupato. E invece mi rivedrete in Rai“.

Insomma, i giochi sono ormai fatti e il destino di Pretelli è tracciato. Mara gli ha cucito addosso un ruolo e l’unica certezza al momento è che sarà ospite fisso a “Domenica In”. Indubbiamente da quando ha vestito i panni di velino, Pretelli di strada ne ha fatta e adesso, inizia a dare i suoi frutti. Sicuramente ne sarà felice anche la Salemi.